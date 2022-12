Ένωση Κριτικών Νέας Υόρκης: Στο «Tár» το βραβείο «Καλύτερης Ταινίας» για το 2022

Λίγο πριν ξεκινήσει η διαδρομή των τελετών που θα βραβεύσουν τις καλύτερες ταινίες, σειρές, ερμηνείες, παραγωγές του 2022, η Ένωση Κριτικών της Νέας Υόρκης που αποτελείται από 50 άτομα που σχετίζονται με τον κινηματογράφο, ψήφισε το αγαπημένο της φιλμ για φέτος.

Κι αυτό δεν είναι άλλο από το «Tár» του Τολντ Φιλντ με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ η οποία αποτέλεσε την επιλογή των κριτικών για το βραβείο «Καλύτερης Ηθοποιού». Η Μπλάνσετ έχει ξανακερδίσει αυτόν τον τίτλο το 2013, για την ερμηνεία της στην ταινία «Blue Jasmine». Στο «Tár», η Μπλάνσετ υποδύεται την παγκοσμίου φήμης μουσικό Λίντια Ταρ που σε λίγες ημέρες θα ηχογραφήσει μια συμφωνία που θα την οδηγήσει στην κορυφή της καριέρας της. Όμως όταν όλα αρχίζουν να συνωμοτούν εναντίον της, έχει την υιοθετημένη κόρη της για στήριγμα.

Την έκπληξη έκανε η νίκη του Σ. Σ. Ρατζαμούλι στην κατηγορία «Καλύτερης Σκηνοθεσίας» για την ακριβότερη παραγωγή στην ιστορία του ινδικού κινηματογράφου, «RRR».

Το φιλμ του Μάρτιν ΜακΝτόνα «The Banshees of Inisherin» έλαβε δύο βραβεία, το πρώτο στην κατηγορία «Καλύτερου Σεναρίου» και το δεύτερο στην κατηγορία «Καλύτερου Ηθοποιού» για τον Κόλιν Φάρελ. Η Κέκε Πάλμερ κέρδισε το βραβείο «Β’ Γυναικείου Ρόλου» για το φιλμ «Nope» ενώ ο Τζόναθαν Κι Κουάν απέσπασε άλλη μια διάκριση στην κατηγορία «Β’ Ανδρικού» για την ερμηνεία του στην ταινία «Everything Everywhere All At Once».

Το ντοκιμαντέρ της Λόρα Πόιτρας «All The Beauty and All The Bloodshed» κέρδισε στην κατηγορία «Non-Fiction», το «EO» στην κατηγορία «Καλύτερου Διεθνούς Φιλμ» και το «Marcel With The Shoes On» στην κατηγορία «Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μεγάλου Μήκους». Μαζί με τη βράβευση του «Aftersun», η αμερικανική ανεξάρτητη ταινία παραγωγής και διανομής A24 είχε συνολικά τέσσερις νίκες.

Με πληροφορίες από το The Playlist