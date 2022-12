Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μπανγκόκ: Στο ουκρανικό αντιπολεμικό δράμα «Klondike» το μεγάλο βραβείο

Το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μπανγκόκ ολοκληρώθηκε την Κυριακή με μια καλά διοργανωμένη τελετή βράβευσης και προβολές των ταινιών «Close» (Βέλγιο) και «Arnold Is a Model Student».

Μετά από πέντε χρόνια απουσίας λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, πολιτικής βούλησης και θανάτου του ιδρυτή Βίκτορ Σίλακονγκ, το φεστιβάλ επέστρεψε και μάλιστα η απόφαση της κριτικής επιτροπής για τον νικητή ήταν ομόφωνη. Το μεγάλο βραβείο δόθηκε στο αντιπολεμικό δράμα «Klondike» σε σκηνοθεσία Μαρίνα Ερ Γκόρμπαχ, από την Ουκρανία.

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας, αξίας 2.850 δολαρίων, απονεμήθηκε στους Σέρβους σκηνοθέτες Ντούσαν Ζόριτς και Ματίχα Γκλούσκεβιτς, «Have You Seen This Woman?».

To μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής απονεμήθηκε στην Άναντα Θίτανατ, της οποίας το ντοκιμαντέρ «Scala» σκιαγράφησε την κατάρρευση του τελευταίου αυτόνομου κινηματογράφου τέχνης της Μπανγκόκ. Με αυτό τον τρόπο, η σκηνοθέτις είχε την ευκαιρία να έρθει αντιμέτωπη με τις δικές της παιδικές αναμνήσεις και να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του ιστορικού χώρου.

Το βραβείο της κριτικής επιτροπής για το Σενάριο πήγε σε δύο ταινίες: την παραγωγή Ιαπωνίας – Κίνας «Stonewalling» και το δράμα σε παραγωγή Σλοβακίας, Τσεχίας, Γερμανίας «Victim».

Το βραβείο τεχνικών επιτευγμάτων (φωτογραφίας και μοντάς) πήγε στην ταινία «Autobiography» της Ινδίας.

Με πληροφορίες από το Variety