Η Μάργκοτ Ρόμπι στον ρόλο της «Barbie» – Πρώτο teaser από την ταινία

Η αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία της live-action ταινίας «Barbie» έχει ξεκινήσει καθώς πλέον υπάρχει το πρώτο teaser – τρέιλερ.

Η Μάργκοτ Ρόμπι («Once Upon a Time in Hollywood») υποδύεται την εμβληματική κούκλα της εταιρείας παιχνιδιών Mattel. Στο κλιπ, παρακολουθούμε μια πρώιμη μορφή της κούκλας Barbie, ενώ αργότερα μια πιο σύγχρονη και λαμπερή εκδοχή της.

The teaser trailer for Greta Gerwig’s ‘BARBIE’ starring Margot Robbie and Ryan Gosling has been released. pic.twitter.com/p5VFYZmcn4

