«Avatar: The Way of Water»: Δυναμικό ξεκίνημα στο παγκόσμιο box office

Ο Τζέιμς Κάμερον επέστρεψε πριν από μερικές ημέρες με την ταινία «Avatar: The Way of Water». Πρόκειται για το σίκουελ του «Avatar» που έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες 13 χρόνια πριν και σύστησε στο κοινό τον πλανήτη Πανδώρα και όλα τα πλάσματα που κατοικούν εκεί.

Το φιλμ προβλήθηκε σε περισσότερες από 52 χώρες αυτό το Σαββατοκύριακο – συμπεριλαμβανομένης της Κίνας – και έκανε 435 εκατ. δολάρια σε εισιτήρια. Ενδεικτικά, το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», που άνοιξε σε χρονική περίοδο πανδημίας έκανε 442 εκατ. δολάρια τις δύο πρώτες ημέρες της πρεμιέρας σε αίθουσες ανά τον κόσμο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Collider, το φιλμ έκανε μέχρι στιγμής 134 εκατ. δολάρια στο αμερικανικό box office και 301 εκατ. δολάρια σε χώρες εκτός Αμερικής.

Το κόστος παραγωγής της δεύτερης ταινίας έφτασε στα 400 εκατ. δολάρια. Η πρώτη ταινία παραμένει το φιλμ με τις περισσότερες εισπράξεις στην ιστορία του σινεμά, με 760 εκατ. δολάρια στο αμερικανικό box office και παραπάνω από 2.9 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Τοποθετημένο περισσότερο από μια δεκαετία μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, το «The Way of Water» ακολουθεί τις περιπέτειες των Τζακ Σάλι και Νειτίρι καθώς πολεμούν για να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τον εχθρό. Το σίκουελ έχει λάβει θετικές κριτικές από κοινό και επαγγελματίες του χώρου. Και μάλιστα, δεν θα έχει και κάποιο ιδιαίτερο ανταγωνισμό όσον αφορά τις εισπράξεις.

Thank you to all of you who have already taken the journey back to Pandora. #AvatarTheWayOfWater pic.twitter.com/HSyjB7uEik — James Cameron (@JimCameron) December 18, 2022



Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Τζέιμς Κάμερον ευχαρίστησε όσους πήγαν στις αίθουσες και παρακολούθησαν το «Avatar 2» μέσα από ανάρτησή του στο Twitter. «Ευχαριστώ όλους εσάς που έχετε ήδη “ταξιδέψει” στην Πανδώρα».

Με πληροφορίες από το Collider