Πώς το «Avatar: The Way of Water» δίνει ανάσα στις κινηματογραφικές αίθουσες

Για πολλούς ήταν η επιστροφή του Τζέιμς Κάμερον στη μεγάλη οθόνη και τον φουτουριστικό πλανήτη Πανδώρα, που εκείνος δημιούργησε. Για άλλους, το μεγάλο στοίχημα όσον αφορά στην επιστροφή του κόσμου στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η ταινία «Avatar: The Way of Water» κυκλοφόρησε σε Ελλάδα και εξωτερικό στα μέσα Δεκεμβρίου με μεγάλες προσδοκίες για επιτυχία στα ταμεία.

Και είναι λογικό, καθώς το πρώτο «Avatar» -που αρχικά προβλήθηκε το 2019- απέφερε 2,74 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων παγκοσμίως, φτάνοντας τα 2,92 δισ. δολάρια μετά τις επανακυκλοφορίες.

Ίσως όμως το πιο σημαντικό είναι ότι έθετε ένα νέο πρότυπο για τις ταινίες – υπερπαραγωγές.

Έχουν περάσει 13 χρόνια από τη γνωριμία μας με τους μπλε εξωγήινους και τον κόσμο όπου ζουν.

Έναν κόσμο, που χάρη στη βοήθεια των εντυπωσιακών ειδικών εφέ, πήγε τη χρήση της τεχνολογίας στο σινεμά ένα βήμα παραπέρα, συμβάλλοντας στην αρμονική της σχέση με τη σκηνοθεσία και την αφήγηση.

Για τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, το νέο «Avatar» που ανήκει στα blockbusters, είναι η ολοκλήρωση μιας παραγωγής που, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, κόστισε τουλάχιστον 350 εκατ. δολάρια και διήρκεσε πέντε χρόνια με ένα μεγάλο μέρος της να έχει γυριστεί κάτω από το νερό.

Στο εγχώριο box office

Μια τέτοια παραγωγή, βέβαια, φέρνει και πιέσεις για τις εισπράξεις του box office. Τα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν στο άνοιγμα της ταινίας ήταν θετικά, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την εταιρεία διανομής Feelgood Entertainment, από την Πέμπτη 15 έως τις 18 Δεκεμβρίου, το «Avatar: The Way of Water» στις 220 αίθουσες που προβλήθηκε πανελλαδικά, έκοψε 68.284 εισιτήρια.

«Πρόκειται για μια ταινία που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο και ήδη ο αριθμός των εισιτηρίων στις αίθουσες που προβάλλεται είναι ικανοποιητικός», λέει στο kathimerini.gr ο Δημήτρης Γάκας, ιδιοκτήτης του κινηματογράφου Αθήναιον.

Πράγματι, η προσέλευση του κοινού την πρώτη εβδομάδα προβολής είναι ενθαρρυντική και μάλιστα στη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου που στην τηλεόραση προβλήθηκαν ο μικρός τελικός και ο τελικός του Μουντιάλ.

Αυτός ο αριθμός δίνει μια ανάσα στους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών, με την ελπίδα να αυξηθεί η προσέλευση του κόσμου από εδώ και στο εξής.

«Η ταινία πηγαίνει πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα μέσα στις γιορτές», αναφέρει η Ειρήνη Σουγανίδου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Feelgood Entertainment.

Και συμπληρώνει: «Πρόκειται για ένα από τα υπερθεάματα που μόνο σε κινηματογράφο μπορεί κανείς να το απολαύσει. Δεν αφορά μόνο τους θεατές του πρώτου “Avatar”, που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά απευθύνεται και σε νεότερους. Είναι ένα οπτικό αριστούργημα, που βλέποντάς το συνειδητοποιεί ο θεατής πόσο διαφορετικό είναι τελικά να καταναλώνεις ταινίες στην κλειστή αίθουσα ενός κινηματογράφου σε σχέση με το καλό home cinema σε ιδιόκτητο χώρο».

Με την πανδημία του κορωνοϊού αλλά και την «άνθηση» των streaming υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια, τα σινεμά βίωσαν σημαντικό πλήγμα και αυτό φαίνεται κάθε εβδομάδα στα ταμεία.

Όπως αναφέρει η κ. Σουγανίδου, «στον κινηματογράφο, το κοινό επιστρέφει πιο αργά σε σχέση με άλλα θεάματα, πολλοί ανά τα χρόνια προέβλεψαν ότι θα κλείσει (με την εμφάνιση των βιντεοκλάμπ του streaming κ.α.) όμως αυτό δεν συνέβη ποτέ».

Οπότε η δεύτερη ταινία «Avatar» σίγουρα ήταν μια σανίδα σωτηρίας για τα σινεμά λόγω και του ότι οι θεατές βιώνουν ξανά και την εμπειρία του 3D.

«Και φυσικά, τα εισιτήρια που κόβονται όταν η ταινία είναι 3D είναι περισσότερα από όσα αυτά μιας ταινίας 2D. Επομένως, χρειαζόμαστε περισσότερες τέτοιου είδους παραγωγές», συμπληρώνει ο Ηλιας Γεωργιόπουλος, ιδιοκτήτης του κινηματογράφου Δαναός.

Στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, το «Avatar: The Way of Water» γνώρισε μεγάλη επιτυχία όπως γράφουν σε δημοσίευμά τους οι LA Times.

Η ταινία συγκέντρωσε 134 εκατομμύρια δολάρια στο ντεμπούτο της στους κινηματογράφους της βόρειας Αμερικής.

Στην υπόλοιπη, το έπος επιστημονικής φαντασίας απέφερε 301 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το ποσό στα 435 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Αυτές οι πωλήσεις εισιτηρίων σηματοδοτούν το τρίτο μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας σε Σαββατοκύριακο και περίοδο πανδημίας, μετά το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (442 εκ. δολάρια) και το «Spider-Man: No Way Home» (600 εκατ. δολάρια).

«Θέμα χρόνου η επιστροφή στα σινεμά»

Όσο για την πτώση στα νούμερα των εισιτηρίων τις τελευταίες εβδομάδες στην Ελλάδα, ο κ. Γάκος λέει ότι είναι φυσιολογική.

«Δεν ανησυχώ. Οι ταινίες καθυστέρησαν να κυκλοφορήσουν λόγω της πανδημίας, ο κόσμος ακόμα δεν έχει διώξει το φόβο να κλειστεί μέσα σε αίθουσα. Κι επειδή ήταν για πολύ καιρό μέσα στο σπίτι, όταν θέλει να βγει… επιθυμεί τον εξωτερικό χώρο. Ωστόσο, θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθουν τα εισιτήρια στην προηγούμενη κατάσταση (προ πανδημίας)».

Η κ. Σουγανίδου τονίζει ότι οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία του κινηματογράφου δεν ανησυχούν που οι αίθουσες δεν πηγαίνουν καλά.

«Με τις επενδύσεις που γίνονται στην Αθήνα ξέρουμε ότι θα ανανεωθούν η εικόνα, οι χώροι των κινηματογράφων προσελκύοντας τον κόσμο. Ταινίες σαν το Avatar είναι βέβαιο ότι θυμίζουν ξανά την αξία του κινηματογράφου. Και θα έχουμε πολλές για την επόμενη χρονιά», σημειώνει λέγοντας ότι η επιστροφή στις σκοτεινές αίθουσες είναι θέμα χρόνου.

«Για την ώρα, μπροστά μας έχουμε δύο εβδομάδες γιορτών, που το “Avatar” θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές που στον χώρο υπήρχε πρόβλημα».

