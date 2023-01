Βραβεία SAG 2023: Στα «Πνεύματα του Ινισέριν» και «Τα Πάντα Όλα» οι περισσότερες υποψηφιότητες

Οι ταινίες «Τα Πνεύματα του Ινισέριν» (“The Banshees of Inisherin”) και «Τα Πάντα Όλα» («Everything Everywhere All at Once») έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων για βραβείο SAG. Συγκεκριμένα, οι δύο κωμωδίες έλαβαν από πέντε υποψηφιότητες η καθεμία.

Οι φετινοί υποψήφιοι των βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών (Screen Actors Guild Awards) ανακοινώθηκαν την Τετάρτη μέσω της λειτουργίας Instagram Live από τις ηθοποιούς Άσλεϊ Παρκ («Emily in Paris») και Χάιλυ Λου («The White Lotus»).

Όσον αφορά τις τηλεοπτικές κατηγορίες, η δραματική σειρά Ozark έχει το προβάδισμα με τέσσερις υποψηφιότητες, ενώ οι «Barry» και «Only Murders in the Building» εκπροσώπισαν την ενότητα «Κωμωδία» λαμβάνοντας από τρεις υποψηφιότητες η καθεμία.

Άλλες ταινίες που θα διεκδικήσουν αγαλματίδιο SAG είναι οι: «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και «Βαβυλώνα» του Ντάμιεν Σαζέλ. Στην τηλεόραση, ξεχώρισαν – όπως ήταν αναμενόμενο – το «Στέμμα» («The Crown») και το «Wednesday», το «Barry», το «Only Murders in the Building», το «Abbott Elementary» και το «The Bear».

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου του 2023 στο Λος Άντζελες και λίγο αργότερα θα μεταδοθεί από το κανάλι του Netflix στο YouTube.

Με πληροφορίες από το Vulture, το New York Post