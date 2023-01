Ο Τόμπι Μαγκουάιρ θέλει να επιστρέψει στον ρόλο του Σπάιντερμαν – «Είμαι έτοιμος»

Ο Τόμπι Μαγκουάιρ δηλώνει έτοιμος να συνεχίσει να υποδύεται τον Σπάιντερμαν και να επιστρέψει στον ρόλο, μετά τη σύντομη εμφάνισή του στην ταινία «Spider – Man: No Way Home».

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που ο Μαγκουάιρ φόρεσε τη στολή του δημοφιλούς υπερήρωα από την ταινία «Spider – Man 3» του 2007. Το «Spider – Man: No Way Home» απέδειξε ότι ο Μαγκουάιρ μπορεί ακόμα να ενσαρκώσει τον Πίτερ Πάρκερ και αυτό το γεγονός πυροδότησε το ενδιαφέρον ο ηθοποιός να παρουσιαστεί με κάποιο τρόπο και σε επόμενα φιλμ.

Πριν την κυκλοφορία του βιβλίου «Spider – Man No Way Home: The Official Movie Special», η Marvel δημοσίευσε αποσπάσματα από μια συνέντευξη στην οποία ο Μαγκουάιρ συζητά την επιστροφή του στο σύμπαν του στούντιο. Την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση για τη συμμετοχή στο «Spider – Man: No Way Home», ο ηθοποιός μίλησε για την επιθυμία του να συνεχίσει να υποδύεται τον Πάρκερ. Με βάση αυτή την απάντηση, φαίνεται πως είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε όποιο πρότζεκτ του ζητήσει η Marvel και περιλαμβάνει την εμφάνιση του υπερήρωα.

«Τις αγαπώ αυτές τις ταινίες και όλες τις διαφορετικές κινηματογραφικές εκδοχές του Spider – Man. Αν με καλούσαν από το στούντιο και έλεγαν: “Θα έρθεις απόψε να κάνουμε παρέα;” ή “Θα έρθεις να κάνεις αυτή την ταινία ή να διαβάσεις ατάκες ή να κάνεις κάποια φιγούρα του Spider-Man;”, θα έλεγα “ναι”. Επειδή, γιατί να μην μπορώ να το κάνω;».

Το ενδιαφέρον του ηθοποιού θα μπορούσε να βοηθήσει και την εταιρεία Sony να προχωρήσει με την ταινία «Spider – Man 4» του Σαμ Ράιμι.

Με πληροφορίες από το Screen Rant