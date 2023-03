Στο δρόμο για τα Οσκαρ η ταινία «Τα Πάντα Ολα» – «Σάρωσε» στα Independent Spirit Awards

Μερικές μέρες πριν από την 95η τελετή απονομής των Οσκαρ, η ταινία «Τα Πάντα Ολα» («Everything Everywhere All At Once») σε σκηνοθεσία Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, κυριάρχησε το Σάββατο στα Independent Spirit Awards.

Το φιλμ, που μετά και αυτή τη νίκη έχει το προβάδισμα στην οσκαρική κούρσα, απέσπασε επτά βραβεία συμπεριλαμβανομένων αυτών στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Α’ Γυναικείου (Μισέλ Γεό) και Β’ Ανδρικού (Κι Χουί Κουάν).

Το καστ της ταινίας «Τα Πάντα Ολα». Φωτ. AP/Chris Pizzello

Τα βραβεία εισήγαγαν ανεξάρτητες – από το φύλο – κατηγορίες ερμηνείας, οδηγώντας τους Κέιτ Μπλάνσετ και Μισέλ Γεό να διαγωνίζονται ενάντια στους Πολ Μεσκάλ και Τζέρεμι Πόουπ.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι Τζον Πάτον Φορντ παρέλαβε το βραβείο Καλύτερου Πρώτου Σεναρίου για την ταινία «Emily The Criminal», ενώ η Σάρλοτ Γουέλς αυτού της Πρώτης Ταινίας για το «Aftersun». Το «Γυναικείες Κουβέντες» («Women Talking») κέρδισε το βραβείο Ρόμπερτ Αλτμαν.

Το βραβείο Τζον Κασσαβέτης πήγε στην ταινία «The Cathedral», ενώ το «Tár» έλαβε το αγαλματίδιο για την Καλύτερη Φωτογραφία. Το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ απέσπασε το «All The Beauty And The Bloodshed» και εκείνο της Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, το «Joyland».

Με πληροφορίες από το BBC