Φεστιβάλ Καννών: Μάρτιν Σκορσέζε, Γουές Αντερσον και Τζέιμς Μάνγκολντ στο φετινό πρόγραμμα

Οι ταινίες «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε, «Asteroid City» του Γουες Αντερσον και «Indiana Jones and the Dial of Destiny» του Τζέιμς Μάνγκολντ, θα προβληθούν στο φετινό, 76o Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών που πραγματοποιείτα από τις 16 έως τις 27 Μαΐου 2023. Το πλήρες πρόγραμμα ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης από τη νέα Πρόεδρο του Φεστιβάλ, Αϊρις Νόμπλοχ.

Η νέα ταινία του Σκορσέζε εστιάζει στην έρευνα του FBI μετά από μια σειρά δολοφονιών στη φυλή των Ινδιάνων Οσέιτζ στην Οκλαχόμα, στη διάρκεια της δεκαετίας του 1920. Στο φιλμ, διάρκειας σχεδόν τεσσάρων ωρών, πρωταγωνιστούν οι Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζέσι Πλέμονς. Η ιστορία είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αμερικανού δημοσιογράφου Ντέιβιντ Γκραν.

Οσον αφορά το «Asteroid City» του Γουες Αντερσον, αυτό βρίσκεται στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ. Ο εμβληματικός κινηματογραφιστής καταπιάνεται με το είδος της επιστημονικής φαντασίας, έχοντας για μια ακόμα φορά ένα λαμπερό καστ ηθοποιών όπως οι Σκάρλετ Γιόχανσον, Τομ Χανκς, Μάγια Χοκ, Μάργκοτ Ρόμπι, Εντουαρντ Νόρτον, Στιβ Καρέλ και Τίλντα Σουίντον.

Στο τμήμα «Ενα Κάποιο Βλέμμα», διαγωνίζεται η ταινία «How to Have Sex» της πρωτοεμφανιζόμενης Βρετανίδας δημιουργού Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ. Πρόκειται για μια ελληνική συμπαραγωγή με τη συμμετοχή της εταιρείας Heretic (Γιώργος Καρναβάς και Κωνσταντίνος Κοντοβράκης) η οποία γυρίστηκε στα Μάλια της Κρήτης.

Εναρκτήρια ταινία του φεστιβάλ είναι το γαλλικό ιστορικό δράμα «Jeanne du Barry» της Μαϊγουέν, με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ.

Παρακάτω, το πλήρες πρόγραμμα

Διαγωνιστικό Τμήμα

Club Zero – Τζέσικα Χάουσνερ

The Zone of Interest – Τζόναθαν Γκλέιζερ

Fallen Leaves – Ακι Καουρισμάκι

Les Filles d’Olfa (Four Daughters) – Καουτέρ Μπεν Χανιά

Asteroid City – Γουες Αντερσον

Anatomie d’un chute – Ζυστίν Τριετ

Monster – Χιροκάζου Κορε Εντα

Il Sol Dell’Avvenire – Νάνι Μορέτι

La Chimera – Αλις Ρορβάχερ

Kuru Otlar Ustune (About Dry Glasses) – Νουρί Μπιλγκέ Τζεϊλάν

L’été dernier – Κατρίν Μπρεγιά

La Passion de Dodin Bouffant – Τραν Ανχ Χανγκ

Rapito – Μάρκο Μπελόκιο

May December – Τοντ Χέινς

Firebrand – Καρίμ Αϊνούζ

The Old Oak – Κεν Λόουτς

Banel Et Adama – Ραματά Τουλαγιέ Σάι

Perfect Days – Βιμ Βέντερς

Jeuness – Γουάνγκ Μπινγκ

Εκτός Διαγωνιστικού Τμήματος

Killers of the Flower Moon – Μάρτιν Σκορσέζε

The Idol – Σαμ Λέβινσον

Cobweb – Κιμ Τζι-γουν

Indiana Jones and the Dial of Destiny – Τζέιμς Μάνγκολντ

Jeanne du Barry – Μαϊγουέν

Ενα Κάποιο Βλέμμα

The Delinquents (Los Delincuentes) – Ροντρίγκο Μορένο

How to Have Sex – Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ

Goodbye Julia – Μοχάμεντ Κορντοφάνι

Crowra (The Buriti Flower) – Ζοάου Σαλαβίζα και Ρενέ Νάντερ Μεσόρα

Simple Comme Sylvain – Μόνια Τσόκρι

Kadib Abyad (La mère de tous le mensonges/The Mother of All Lies) – Ασμαέ Ελ Μουντίρ

Los Colonos (Les Colons/The Settlers) – Φελίπε Γκάλβεζ

Augure (Omen) – Μπαλόχι Τσιάνι

The Breaking Ice – Αντονι Τσεν

Rosalie – Στεφανί ντι Χιούστο

The New Boy – Γουόργουικ Θόρντον

If Only I Could Hibernate – Ζολχάργκαλ Πουρεβντάς

Hopeless – Κιμ Τσανγκ-χουν

Terrestrial Verses – Αλι Ασκαρί και Αλιρεζά Καταμί

Rien a perdre – Ντελφίν Ντελοζέ

Les Meutes – Καμάλ Λαζράκ

Le Regne Animal – Τομά Καγιέ

Ειδικές Προβολές

Retratos Fantasmas (Portraits Fantomes/Pictures of Ghosts) – Κλέμπερ Μεντόντσα Φίλιο

Anselm – Βιμ Βέντερς

Occupied City – Στιβ ΜακΚουίν

Man in Black – Γουάνγκ Μπινγκ

Cannes Premiere

Le Temps d’aimer – Κατέλ Κιγιεβερέ

Cerrar Los Ojos (Fermer Les Yeux) – Βικτόρ Ερίθε

Bonnard, Pierre et Marthe – Μαρτέν Πρόβοστ

Kubi – Τακέσι Κιτάνο

Μεταμεσονύκτιες Προβολές

Omar La Fraise – Ελιάς Μπελκεντάρ

Kennedy – Ανουράγκ Κασιάπ

Acide – Τζαστ Φιλιπότ