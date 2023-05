«Killers of the Flower Moon»: Το τρέιλερ της νέας γουέστερν ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε

Ο Μάρτιν Σκορσέζε επανενώνεται με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αυτή τη φορά για την ταινία «Killers of the Flower Moon» της οποίας το επίσημο τρέιλερ μόλις κυκλοφόρησε.

Το επερχόμενο γουέστερν βασίζεται στο βιβλίο του Ντέιβιντ Γκραν με τίτλο «Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI» από το 2017. Η ιστορία διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1920 στην Οκλαχόμα όπου τα μέλη της φυλής Οσέιτζ είχαν πλουτίσει λόγω του πετρελαίου που ανακαλύφθηκε στη γη τους και αρχίζουν να δολοφονούνται το ένα μετά το άλλο. Τότε, η αστυνομία θα ξεκινήσει μια έρευνα κυνυγώντας τους δολοφόνους. Οι φρικτές αυτές δολοφονίες έμειναν στην ιστορία ως Κράτος του Τρόμου.

Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι Τζέσι Πλέμονς («The Power of the Dog», «Breaking Bad», «Love & Death») και η Λίλι Γκλάντστόουν («Certain Women»).

Για τους Ντι Κάπριο και Ντε Νίρο, το φιλμ σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι δύο -βραβευμένοι με Οσκαρ- ηθοποιοί συνεργάζονται σε μια μεγάλου μήκους ταινία. Η τελευταία φορά που τους παρακολουθήσαμε μαζί στην οθόνη ήταν στο δράμα του Μάικλ Κάτον-Τζόουνς «This Boy’s Life» (1993). Ο Ντε Νίρο κέρδισε υποψηφιότητες Οσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου για τους ρόλους του στις ταινίες του Σκορσέζε «Taxi Driver», «Cape Fear» και «Raging Bull» για την οποία κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο. Από την άλλη, ο Ντι Κάπριο προτάθηκε με Οσκαρ για τα φιλμ «The Aviator» και «The Wolf of Wall Street».

Στο «Killers of the Flower Moon» ο Ντι Κάπριο υποδύεται τον Ερνεστ Μπέρκχαρτ, ανιψιό ενός ισχυρού ντόπιου ιδιοκτήτη ράντσου (Ντε Νίρο), ο οποίος εμπλέκεται στις δολοφονίες του έθνους. Ο Μπέρκχαρτ είναι παντρεμένος με μια ιθαγενή, την οποία ενσαρκώνει η Γκλάντστοουν. Ο Πλέμονς πρωταγωνιστεί ως Τομ Γουάιτ, επικεφαλής του FBI που ερευνά τις δολοφονίες. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Variety, ο ρόλος του αστυνομικού αρχικά προοριζόταν για τον Ντι Κάπριο, αλλά ο δημοφιλής ηθοποιός αποφάσισε να αλλάξει τον χαρακτήρα που θα ερμήνευε.

Το τρέιλερ διάρκειας ενός λεπτού και 47 δευτερολέπτων συστήνει τους θεατές στον χαρακτήρα του Ντι Κάπριο, η φωνή του οποίου ακούγεται να λέει: «Υπάρχουν πολλοί πεινασμένοι λύκοι. Μπορείτε να τους βρείτε σε αυτή την εικόνα;». Καθώς προχωρά το βίντεο, παρακολουθούμε πλάνα των πρωταγωνιστών σε σκηνές χάους και βίας.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023, από τη Feelgood Entertainment.

Με πληροφορίες από το Variety