Πέθανε ο ηθοποιός Ρέι Στίβενσον

Ο Ρέι Στίβενσον, ο οποίος εμφανίστηκε σε σημαντικές τηλεοπτικές σειρές όπως οι «Rome», «Vikings» και «Dexter», πέθανε σε ηλικία 58 ετών.

Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε στο BBC η αμερικανική εταιρεία δημοσίων σχέσεων Viewpoint, η οποία δεν επεκτάθηκε σε λεπτομέρειες. Δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου αλλά εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο Στίβενσον νοσηλευόταν κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ταινίας δράσης στο ιταλικό νησί Ισκια.

Ο ηθοποιός ήταν επίσης γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Thor» και τη σειρά «Divergent». Συμμετείχε και σε αρκετές βρετανικές τηλεοπτικές παραγωγές όπως οι «Band of Gold», «Peak Practice» και «Murphy’s Law».

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε τέσσερις μέρες πριν από τα 59α γενέθλιά του.

Ο Στίβενσον γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία αλλά μετακόμισε στη Βρετανία όταν ήταν οκτώ χρονών. Τη στιγμή της γέννησής του το 1964, ο πατέρας του βρισκόταν στη Βασιλική Αεροπορία κοντά στο Λίσμπερν.

Η οικογένειά του μετακόμισε στο Νιούκαστλ και ο μικρός Ρέι πέρασε μεγάλο μέρος των παιδικών του χρόνων στη Βρετανία.

Ο Στίβενσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός όταν παρακολούθησε τον Τζον Μάλκοβιτς σε θεατρική παράσταση στο Ουέστ Εντ του Λονδίνου.

Σπούδασε υποκριτική στη θεατρική σχολή Old Vic στο Μπρίστολ και ένας από τους πρώτους του τηλεοπτικούς ρόλους ήταν στη δραματική σειρά της Κάθριν Κούξον, «The Dwelling Place». Στη συνέχεια συμμετείχε σε ευρεία γκάμα βρετανικών τηλεοπτικών σειρών, όπως οι «Dalziel and Pascoe» και «At Home with the Braithwaites».

Το 2004 υποδύθηκε τον ιππότη στο μεγάλου προϋπολογισμού φιλμ του Χόλιγουντ «Βασιλιάς Αρθούρος», με πρωταγωνίστρια την Κίρα Νάιτλι.

Πιο πρόσφατα, εξασφάλισε ρόλους σε επιτυχημένες αμερικανικές ταινίες και σειρές όπως ο Βόλσταγκ στην τριλογία «Thor» και ο Τίτους στο ιστορική δραματική σειρά του HBO, «Rome».

Ο επόμενος ρόλος που υποδύθηκε ήταν αυτός του Μπέιλαν Σκολ στην επερχόμενη σειρά του Disney+, «Star Wars: Ashoka».

