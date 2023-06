Τομ Χανκς: Η Ρίτα Γουίλσον αποκαλύπτει γιατί ο ηθοποιός απέρριψε ρόλο στην ταινία «Οταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι»

Εχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες όλων των εποχών, αλλά αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια συγκεκριμένη και πλέον κλασική παραγωγή του 1989.

Ο Τομ Χανκς θα υποδυόταν τον Χάρι Μπερνς στην ταινία «Oταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», όπως πρόσφατα αποκάλυψε η σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον, σε συνέντευξή της στο podcast «Table for Two with Bruce Bozzi».

Η Γουίλσον είπε ότι ο Χανκς απέρριψε την ευκαιρία για προσωπικό λόγο. Συγκεκριμένα, θα ερμήνευε τον Μπερνς στο πλευρό της Σάλι Αλμπράιτ (Μεγκ Ράιαν), αλλά «βρισκόταν εν μέσω διαζυγίου» την περίοδο που η ρομαντική κομεντί ήταν σε στάδιο παραγωγής.

Τελικά τον ρόλο ανέλαβε ο Μπίλι Κρίσταλ, του οποίου ο χαρακτήρας στην ταινία παλεύει ώστε να συμβιβαστεί με το τέλος του γάμου του. Γι’ αυτή την ερμηνεία του είχε προταθεί για Χρυσή Σφαίρα στην τελετή απονομής του 1990.

Πριν από τη Ρίτα Γουίλσον, ο Χανκς ήταν παντρεμένος με τη Σαμάνθα Λούις, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός Κόλιν Χανκς. Ο γάμος διήρκησε από το 1978 έως το 1987. Με τη Γουίλσον είναι παντρεμένοι 35 χρόνια και έχουν επίσης δύο παιδιά.

Η Γουίλσον ανέφερε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια την ώρα που μιλούσε στο podcast για την αγάπη της προς τη θρυλική σκηνοθέτιδα και σεναριογράφο Νόρα Εφρον, η οποία έγραψε το σενάριο του «Οταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι». Η Εφρον πέθανε το 2012 σε ηλικία 71 ετών.

Εναν χρόνο μετά, οι Ράιαν και Χανκς συνεργάστηκαν στη μεγάλη οθόνη για τη ρομαντική κομεντί «Joe Versus the Volcano» (1990).

Μεταξύ των δύο ηθοποιών υπήρξε χημεία και τη δεκαετία του 1990 κυριάρχησαν στο είδος της ρομαντικής κομεντί όταν πρωταγωνίστησαν στην κλασική ταινία της Νόρα Εφρον «Αγρυπνος στο Σιάτλ» (1993) και αργότερα, το 1998, επανενώθηκαν για το «Εχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας».

Με πληροφορίες από το CNN