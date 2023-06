Ντέιβιντ Κόρενσουετ: Ποιος είναι ο νέος «Σούπερμαν»

Μετά από μια μακρά και ενδελεχή έρευνα, το στούντιο παραγωγής της Warner Bros. ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τον ρόλο του Σούπερμαν στην νέα ταινία του Τζέιμς Γκαν «Superman: Legacy», θα υποδυθεί ο Ντέιβιντ Κόρενσουετ.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση, το όνομα του Κόρενσουετ σκαρφάλωνε με ταχύτητα στις κορυφαίες αναζητήσεις της Google καθώς οι λάτρεις του υπερήρωα «έσπευσαν» για να δουν αν ο 29χρονος ηθοποιός ταιριάζει στην μπλέ κάπα και το κόκκινο κολάν του «ανθρώπου από ατσάλι».

Κι ενώ εργαζόταν στο Χόλιγουντ εδώ και πολλά χρόνια, ο Κόρενσουετ δεν είναι τόσο γνωστός στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, αν ανατρέξουμε στο πρόσφατο παρελθόν ούτε οι Κρίστοφερ Ριβ, Μπράντον Ρουθ ή Χένρι Κάβιλ ήταν ιδιαίτερα γνωστοί πριν αναλάβουν τον ρόλο του Κλαρκ Κεντ/Σούπερμαν.

Με καταγωγή από τη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών – όπως και ο Ριβ – σπούδασε υποκριτική στη Σχολή Τζούλιαρντ, το εκπαιδευτικό ίδρυμα για ερμηνευτικές τέχνες στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια, συμμετείχε σε αρκετές θεατρικές παραγωγές. Ο πρώτος του κινηματογραφικός ρόλος ήταν στο πολιτικό θρίλερ «Affairs of State» του 2018. Λίγο μετά, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές όπως οι «House of Cards», «Elementary» και το «The Politician» του Ράιαν Μέρφι.

Ο Μέρφι εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από το ταλέντο του Κόρενσουετ που τον προσκάλεσε για να συμμετάσχει και στην επόμενη, μίνι σειρά «Hollywood» (2020) σε παραγωγή Netflix. Η ερμηνεία του, τον οδήγησε στην ταινία τρόμου του Τι Γουέστ και του στούντιο A24, «Pearl» (2022).

Αλλες συμμετοχές του περιλαμβάνουν αυτές στη σειρά του HBO «We Own This City» και τη ρομαντική δραμεντί του Netflix «Look Both Ways». Ο ίδιος αναμένεται να πρωταγωνιστήσει μαζί με τη Νάταλι Πόρτμαν στη νέα σειρά της Apple TV «Lady in the Lake» και στις αρχές της χρονιάς ανακοινώθηκε ότι θα εμφανιστεί στην ταινία της Universal, «Twisters».

Οσον αφορά τη νέα ταινία Σούπερμαν, στο πλευρό του χαρακτήρα του Κόρενσουετ Κλαρκ Κεντ, θα εμφανιστεί η – βραβευμένη με Emmy για την ερμηνεία της στη σειρά «The Marvelous Mrs. Maisel» – Ρέιτσελ Μπρόσναχαν στον ρόλο της ρεπόρτερ Λόις Λέιν. Ο χαρακτήρας της Λέιν είναι εξίσου εμβληματικός με αυτόν του Κεντ καθώς εμφανίστηκαν μαζί το 1938, στο πρώτο τεύχος του βιβλίου Action Comics. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γκαν («Guardians of the Galaxy», «The Suicide Squad»), ενώ την παραγωγή ο Πίτερ Σάφραν («Aquaman», «Shazam»).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Κόρενσουετ και Μπρόσναχαν «κέρδισαν» τους ρόλους από άλλους ηθοποιούς που έκαναν οντισιόν όπως οι Νίκολας Χολτ και ο Τομ Μπρίτνεϊ, η Εμα Μακέι και η Φίμπι Ντίνεβορ.

Το «Superman: Legacy», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2025, θα είναι το πρώτο φιλμ από το νέο κεφάλαιο του στούντιο της DC με τίτλο «Gods and Monsters».

Με πληροφορίες από τους Los Angeles Times