«Barbie»: Γιατί η ταινία απαγορεύτηκε στο Βιετνάμ

Οι αρχές στο Βιετνάμ απαγόρευσαν τις προβολές της νέας ταινίας «Barbie» σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκέργουικ.

Η ταινία του στούντιο της Warner Bros, με πρωταγωνιστές τη Μάργκοτ Ρόμπι (Μπάρμπι) και τον Ράιαν Γκόσλινγκ (Κεν), ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα φιλμ του καλοκαιριού, επρόκειτο να κυκλοφορήσει στη χώρα στις 21 Ιουλίου.

Η ταινία περιλαμβάνει σκηνή όπου απεικονίζεται ένας χάρτης με τη «γραμμή των εννέα σημείων» των εδαφικών διεκδικήσεων του Πεκίνου στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, που το Βιετνάμ καταγγέλλει ότι παραβιάζουν δικά του κυριαρχικά δικαιώματα.

Ο γενικός διευθυντής του Τμήματος Κινηματογράφου του Βιετνάμ, Βι Κιέν Ταν, είπε τη Δευτέρα ότι η απαγόρευση αποφασίστηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Αξιολόγησης Ταινιών.

«Δεν δίνουμε άδεια κυκλοφορίας στην αμερικανική ταινία “Barbie” στο Βιετνάμ επειδή περιέχει την προσβλητική εικόνα της “γραμμής των εννέα σημείων”», ανέφερε η κρατική εφημερίδα Tuoi Tre επικαλούμενη τον Βι Κιέν Ταν.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η εν λόγω απεικόνιση σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές έχει προκαλέσει προβλήματα.

Το «Abominable» (2019), η ταινία κινουμένων σχεδίων της DreamWorks, απαγορεύτηκε στο Βιετνάμ για τον ίδιο λόγο, όπως και το φιλμ «Uncharted», πέρυσι. Για την προβολή του «Abominable» η εταιρεία διανομής χρεώθηκε με πρόστιμο και το προσωπικό του Τμήματος Κινηματογράφου τιμωρήθηκε για το γεγονός ότι δεν παρατήρησαν γρήγορα τις προσβλητικές εικόνες. Η ταινία σταμάτησε να προβάλλεται στα σινεμά ύστερα από μερικές ημέρες.

Το 2020, οι σειρές «Put Your Head On My Shoulder» και «Madam Secretary» «έκοψαν» σκηνές που περιείχαν τον χάρτη. Στο μεταξύ, το 2021, το Netflix αναγκάστηκε να αφαιρέσει το κατασκοπικό δράμα «Pine Gap» από την αγορά του Βιετνάμ.

Η ιστορία της «Barbie» έχει ως εξής: Εχοντας κουραστεί από την καθημερινότητά τους στην Barbieland (όπου όλοι ονομάζονται Μπάρμπι και Κεν), οι χαρακτήρες των Ρόμπι και Γκόσλινγκ θα ζήσουν μια περιπέτεια εκτός της πατρίδας τους.

Με πληροφορίες από το Variety