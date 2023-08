Ο Ολιβερ Στόουν χαρακτηρίζει «κλασικό» το «Oppenheimer» του Νόλαν

Μέσω μιας διθυραμβικής ανάρτησης στα social media ο σπουδαίος σκηνοθέτης Ολιβερ Στόουν δημοσιοποίησε την άποψη του για το «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 24 Αυγούστου.

Ο Στόουν έγραψε στο twitter πως είδε το τρίωρο έπος του Νόλαν αυτό το σαββατοκύριακο και πως «ξετρελάθηκε με την αφήγηση του Νόλαν».

Saturday, I sat through 3 hours of #Oppenheimer, gripped by Chris Nolan’s narrative. His screenplay is layered & fascinating. Familiar with the book by Kai Bird & Martin J. Sherwin, I once turned the project down because I couldn’t find my way to its essence. Nolan has found it. pic.twitter.com/4WSljbYxPb

— Oliver Stone (@TheOliverStone) August 1, 2023