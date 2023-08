Ουίλιαμ Φρίντκιν: Στο Φεστιβάλ Βενετίας η τελευταία του ταινία

Υπήρξε μια από τις θρυλικές φιγούρες του κινηματογράφου, κυρίως τη δεκαετία του 1970 με το πρωτοποριακό του πνεύμα. Ο Ουίλιαμ Φρίντκιν, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 87 ετών, αφήνει πίσω του μεγάλη κληρονομιά που περιλαμβάνει ταινίες όπως «Ο Εξορκιστής» (1973), «Ο Ανθρωπος από τη Γαλλία» (1971), «Ψωνιστήρι» (1980) κ.α.

Αλλά ο – βραβευμένος με Οσκαρ – Φρίντκιν είχε προλάβει να ολοκληρώσει ακόμα ένα πρότζεκτ: την ταινία «The Caine Mutiny Court-Martial». Το φιλμ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε μερικές εβδομάδες στο 80ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας όπου το 2013 διακρίθηκε με το τιμητικό βραβείο για την προσφορά του στο σινεμά.

Η νέα του ταινία πρόκειται για μεταφορά του – βραβευμένου με Πούλιτζερ – ομότιτλου μυθιστορήματος του Χέρμαν Γουκ. Το σενάριο ακολουθεί τη δίκη ενός αξιωματικού του ναυτικού (τον υποδύεται ο Τζέικ Λέισι) ο οποίος κατηγορείται ότι ηγήθηκε μιας ανταρσίας εναντίον του διοικητή του (Κίφερ Σάδερλαντ). Η ιστορία μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1954 με τίτλο «The Caine Mutiny». Μάλιστα, προτάθηκε για επτά Οσκαρ συμπεριλαμβανομένου αυτού της Καλύτερης Ταινίας. Αν και εκείνο το φιλμ όπως και το μυθιστόρημα διαδραματίζονται κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Φρίντκιν εκσυγχρόνισε την ιστορία και μετέφερε τη δράση στον Περσικό Κόλπο.

Το «The Caine Mutiny Court-Martial» αποτελεί το 20ο αφηγηματικό φιλμ του Φρίντκιν και πρώτο από την κυκλοφορία του «Killer Joe» (2011) με πρωταγωνιστή τον Μάθιου Μακόναχι. Στο ενδιάμεσο, ο Φρίντκιν σκηνοθέτησε το ντοκομαντέρ «The Devil and Father Amorth» με θέμα έναν υποτιθέμενο εξορκισμό στην πραγματική ζωή.

«Διάβασα πολλά σενάρια τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά δεν είδα κάτι με το οποίο να θέλω πραγματικά να ασχοληθώ», δήλωνε πέρυσι ο Φρίντκιν σε συνέντευξή του την ώρα που ανακοίνωνε το «The Caine Mutiny Court-Martial». «Αλλά το σκέφτομαι πολύ και συνειδητοποίησα ότι ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο έργο, όπως και σπουδαίο δράμα, θα ήταν το “The Caine Mutiny Court-Martial”».

We remember director #WilliamFriedkin (1935-2023) with deep emotion and admiration. The Golden Lion for Lifetime Achievement of the #BiennaleCinema2013, he was expected at #Venezia80

with #TheCaineMutinyCourtMartial

and the restored version of #TheExorcist. With him goes one of… pic.twitter.com/igsEpJ070g

— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) August 8, 2023