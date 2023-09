Χόλιγουντ: Το καστ του «Breaking Bad» σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ηθοποιών

Οι Μπράιαν Κράνστον και Ααρον Πολ, οι τηλεοπτικοί Γουόλτερ Γουάιτ και Τζέσι Πίνκμαν όπως τους γνωρίσαμε στη δημοφιλή σειρά του δικτύου AMC «Breaking Bad», επανενώθηκαν πρόσφατα. Μαζί με τους υπόλοιπους ηθοποιούς της σειράς, κάλεσαν τα στελέχη των στούντιο του Χόλιγουντ να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με τους απεργούς ηθοποιούς.

«Θέλουμε να επιστρέψετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» είπε ο Κράνστον απευθυνόμενος προς την Ενωση Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (AMPTP) κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω από τα στούντιο της Sony Pictures, στο Κάλβερ Σίτι, στην κομητεία Λος Αντζελες.

The cast of #BreakingBad, including Bryan Cranston, Aaron Paul and Jesse Plemons, as well as the cast of #BetterCallSaul, joined the SAG and WGA strike picket line outside Sony Pictures Studio #THRNews pic.twitter.com/xdBZKQ29ix

— The Hollywood Reporter (@THR) August 30, 2023