Εφυγε από τη ζωή ο Ντέιβιντ ΜακΚάλουμ, πρωταγωνιστής του «NCIS» και του «The Man From UNCLE»

Ο Βρετανός ηθοποιός Ντέιβιντ ΜακΚάλουμ, γνωστός από τον ρόλο του μυστικού πράκτορα στην κατασκοπευτική σειρά των 60s «The Man From UNCLE», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο ΜακΚάλουμ είχε γίνει γνωστός στις νεότερες γενιές θεατών για τον ρόλο του παθολογοανατόμου στο επιτυχημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα «NCIS» του CBS.

Γεννημένος στη Σκωτία, o ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στη Νέα Υόρκη χθες, Δευτέρα, με τον θάνατό του να οφείλεται σε φυσικά αίτια.

Το CBS σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ήταν ένας ταλαντούχος ηθοποιός, αγαπητός σε όλο τον κόσμο.

Ο ρόλος του στο «The Man from UNCL.» τον είχε καταστήσει δημοφιλή, ιδιαίτερα στο γυναικείο κοινό της εποχής.

Ο ΜακΚάλουμ είχε συμμετάσχει επίσης στις ταινίες «The Great Escape», «The Greatest Story Ever Told» και «A Night to Remember».

Πρωταγωνίστησε επίσης στις τηλεοπτικές σειρές «Perry Mason» και «The Outer Limits».

