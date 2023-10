Μαρακές: Η Τζέσικα Τσάστεϊν πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Η Τζέσικα Τσάστεϊν αναλαμβάνει τη θέση της προέδρου της κριτικής επιτροπής του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Μαρακές, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου του 2023.

Το φεστιβάλ, το οποίο έχει δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για τους Μαροκινούς, δεν επηρεάστηκε από τον μεγάλο σεισμό που έπληξε τη χώρα τον Σεπτέμβριο. Οπότε, η 20ή διοργάνωση θα διεξαχθεί κανονικά και κανένας από τους πρωτοκλασάτους ηθοποιούς δεν έχει ακυρώσει την παρουσία του.

Διαδεχόμενη τον Πάολο Σορεντίνο, η Τσάστεϊν θα ηγηθεί της κριτικής επιτροπής του διαγωνικού τμήματος, το οποίο αποτελείται από 14 ταινίες νέων ή λίγο πιο παλιών σκηνοθετών.

«Είναι τιμή μου που θα συμμετάσχω ως πρόεδρος της επιτροπής του διακεκριμένου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Μαρακές. που φέτος σηματοδοτεί την 20ή του έκδοση. Είμαι ενθουσιασμένη που επιστρέφω στο Φεστιβάλ, στο οποίο παρευρέθηκα τελευταία φορά το 2011. Η εμπιστοσύνη σε αυτόν τον ρόλο είναι προνόμιο και ανυπομονώ να τιμήσω ταλαντούχους δημιουργούς, μέσα στον κόσμο του σινεμά», δήλωσε η ηθοποιός.

Η Τσάστεϊν, η οποία κέρδισε το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Eyes of Tammy Faye», εκτός από ηθοποιός είναι ακτιβίστρια και παραγωγός. Η εταιρεία της Freckle Films, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ήταν παραγωγός των φιλμ «Memory», «The 355» και «George & Tammy». Αυτή τη χρονική περίοδο ασχολείται με την τηλεοπτική μεταφορά δύο μυθιστορημάτων: των «His and Hers» της Αλις Φίνεϊ και «The School for Good Mothers» της Τζέσαμιν Τσαν.

Οπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, στο φεστιβάλ θα παραβρεθεί και ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος θα είναι επίσημος υποστηρικτής των workshop Ατλας, της πρωτοβουλίας που στοχεύει στην προώθηση και στήριξη μιας νέας γενιάς Μαροκινών, Αράβων και Αφρικανών κινηματογραφιστών. Ο ίδιος επισκέπτεται το φεστιβάλ πολύ τακτικά. Το 2013 υπήρξε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής και το 2018 παρουσίασε ένα τιμητικό αφιέρωμα στον Ρόμπερτ ντε Νίρο.

Με πληροφορίες από το Variety