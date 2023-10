Αντζελίνα Τζολί: Οι πρώτες εικόνες από τον ρόλο της ως Μαρία Κάλλας

Οι δύο πρώτες εικόνες της Αντζελίνα Τζολί στον ρόλο της Μαρίας Κάλλας από την επερχόμενη βιογραφική ταινία «Maria», σε σκηνοθεσία Πάμπλο Λαράιν, μόλις κυκλοφόρησαν.

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, το φιλμ θα αφηγηθεί την πολυτάραχη, όμορφη και τραγική ιστορία της θρυλικής τραγουδίστριας της όπερας, όπως η ίδια τη θυμάται λίγο πριν από τον θάνατό της στα τέλη του 1970, στο Παρίσι.

First look at Angelina Jolie in Pablo Larraín’s next biopic about iconic opera singer Maria Callas. pic.twitter.com/0eYKz1izS1 — Film Updates (@FilmUpdates) October 9, 2023

Μετά από συμφωνία της ανεξάρτητης παραγωγής με το σωματείο ηθοποιών SAG-AFTRA, τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν, θα διαρκέσουν οκτώ εβδομάδες και θα πραγματοποιηθούν στο Παρίσι, στην Ελλάδα, τη Βουδαπέστη και στο Μιλάνο.

Μαζί με την Τζολί, στην ταινία συμμετέχουν οι Πιερφρανσέσκο Φαβίνο («Adagio», «The Hummingbird), Αλμπα Ρορβάκερ («La Chimera», «Hungry Hearts»), Κόντι Σμιτ-Μακφί («The Power of the Dog», «Elvis») και Βαλέρια Γκολίνο («Portrait of a Lady on Fire», «Caos Calmo»).

Το σενάριο, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από την απεργία των σεναριογράφων, δημιουργήθηκε από τον Στίβεν Νάιτ («Spencer», «Peaky Blinders», «Eastern Promises»).

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσει η παραγωγή του “Maria”, το οποίο ελπίζω να παρουσιάσει την απίστευτη ζωή και καριέρα της Μαρίας Κάλλας σε ένα παγκόσμιο κοινό, χάρη στο εξαιρετικό σενάριο του Στίβεν Νάιτ, στη δουλειά του καστ και των τεχνικών και ιδιαίτερα στην εντυπωσιακή προετοιμασία της Αντζελίνα», δήλωσε ο Λαράιν, του οποίου η ταινία «El Conde» έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς, τα κοστούμια της Τζολί στην ταινία βασίζονται σε πρωτότυπα ρούχα που φορούσε η Κάλλας. Επιπλέον, η παραγωγή συμβουλεύτηκε ομάδες για τα δικαιώματα ζώων συμπεριλαμβανομένης της PETA, σχετικά με τη χρήση βίντατζ αξεσουάρ από γούνα που θα παρουσιαστούν στο φιλμ και έχει ο σχεδιαστής Μάσιμο Καντίνι Παρίνι στη συλλογή του. Η απόφαση ήταν να μη χρησιμοποιήσει ή προμηθευτεί νέα γούνα.

Το «Maria» έρχεται λίγο μετά την ταινία του Λαράιν, «Spencer», που αφηγείται την ιστορία της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Πριν από το «Spencer», ο σκηνοθέτης δημιούργησε και τη βιογραφική ταινία «Jackie» με επίκεντρο τη ζωή της Τζάκι Κένεντι-Ωνάση.

Με πληροφορίες από το The Hollywood Reporter