Ο αγώνας ξεκινά – Πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας σε σκηνοθεσία Τζορτζ Κλούνεϊ

Το στούντιο παραγωγής MGM κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας ταινίας του Τζορτζ Κλούνεϊ, «The Boys in the Boat» η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τα Χριστούγεννα.

Βασισμένο στο μπεσ-σέλερ μη λογοτεχνικό πεζογράφημα «Nine Americans and Their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics» του Ντάνιελ Τζέιμς Μπράουν, το κινηματογραφικό πρότζεκτ σε σκηνοθεσία Κλούνεϊ μιλά για την ιστορία της ομάδας κωπηλασίας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον που το 1936 θριάμβευσε στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, νικώντας τη διοργανώτρια Ναζιστική Γερμανία.

«Η ταινία ακολουθεί μια ομάδα από αουτσάιντερ στο απόγειο της Μεγάλης Υφεσης που θα βρεθεί στο προσκήνιο και θα αντιμετωπίσει αντιπάλους της ελίτ από όλο τον κόσμο», αναφέρει η επίσημη περιγραφή.

Στο βίντεο διάρκειας δύο λεπτών και 34 δευτερολέπτων ακούγεται η φωνή του Τζο Ράντς (Κάλουμ Τέρνερ) να εξηγεί ότι η ομάδα «κωπηλατούσε από ανάγκη. Την ανάγκη να παραμείνει στο σχολείο, να τρέφεται σωστά, να κοιμάται» την περίοδο της Μεγάλης Υφεσης. Ο Τζο, ένας από τους φοιτητές στο κολέγιο, θα συνειδητοποιήσει σύντομα ότι αν ενταχθεί στην ομάδα κωπηλασίας, θα αποκτήσει στέγαση και μια δουλειά μερικούς απασχόλησης.

«Το “The Boys in the Boat” είναι πραγματική ιστορία, μια ιστορία για τα δυνατά, “σκληρά” παιδιά», είπε ο Κλούνεϊ σε ένα βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας. «Ηταν φτωχά και πεινούσαν. Ασχολήθηκαν με την κωπηλασία καθώς αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να παραμείνουν στο κολέγιο. Αυτό τους έδωσε ένα πλεονέκτημα».

Callum Turner stars in George Clooney’s ‘THE BOYS IN THE BOAT.’ Only in theaters this Christmas. pic.twitter.com/vBTM04a8FK — Film Updates (@FilmUpdates) October 18, 2023

Ο συγγραφέας Ντάνιελ Τζέιμς Μπράουν, δήλωνε: «Υπάρχουν πολλές στιγμές στις οποίες το ανθρώπινο πνεύμα υπερισχύει των περιστάσεων. Μας υπενθυμίζουν όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε όταν είμαστε ενωμένοι».

«Σε κάθε ταινία που έχουμε δει με πρωταγωνιστή ένα αουτσάιντερ, πάντα το υποστηρίζουμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε από το μηδέν και να επιτύχουμε», είπε ο Κλούνεϊ σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Με πληροφορίες από το The Playlist