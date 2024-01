Βραβεία SAG: Στα «Barbie», «Οπενχάιμερ» και «Succession» οι περισσότερες υποψηφιότητες

Οι ταινίες «Barbie» και «Οπενχάιμερ», δηλαδή το κινηματογραφικό φαινόμενο «Barbenheimer» του περασμένου καλοκαιριού, κέρδισαν από τέσσερις υποψηφιότητες η καθεμία για βραβείο SAG και μάλιστα στις μεγάλες κατηγορίες όπως αυτή του Καλύτερου Καστ σε Ταινία. Στο τηλεοπτικό τοπίο, η τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειράς του HBO, «Succession», κυριάρχησε με συνολικά πέντε υποψηφιότητες.

Η ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε μόλις δύο υποψηφιότητες, αυτή του Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της Εμα Στόουν ως Μπέλα Μπάξτερ και αυτή του Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Γουίλεμ Νταφόε.

Οι υποψηφιότητες για την 30ή τελετή απονομής των βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών (SAG), ανακοινώθηκαν το πρωί της Τετάρτης (απόγευμα στην Ελλάδα), από το Λος Αντζελες μέσω της υπηρεσίας Instagram Stories. Την παρουσίαση των φετινών προτεινόμενων έκαναν η ηθοποιός Ισα Ρέι («Barbie») και ο ηθοποιός – κωμικός Κουμάιλ Ναντζιάνι.

Νωρίτερα, η πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών Φραν Ντρέσερ, μίλησε σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο για μια «πρωτόγνωρη χρονιά» λόγω της ιστορικής διπλής απεργίας ηθοποιών και σεναριογράφων στο Χόλιγουντ, ενώ στη συνέχεια ευχαρίστησε εκείνους που στήριξαν το Σωματείο τους περασμένους μήνες.

Η ετήσια τελετή των βραβείων SAG είναι σημαντική καθώς αποτελεί το βαρόμετρο για την πρόβλεψη των νικητών στα βραβεία της Ακαδημίας. Για παράδειγμα, πέρυσι και συγκεκριμένα μερικές εβδομάδες πριν από την 95η τελετή απονομής των Οσκαρ, η κωμωδία περιπέτειας «Τα Πάντα Ολα» («Everything Everywhere All at Once») κέρδισε τέσσερα βραβεία SAG, γράφοντας ιστορία για τις πιο πολλές νίκες που συγκέντρωσε αυτή και η εταιρεία διανομής/στούντιο ανεξάρτητων παραγωγών A24.

Τα SAG Awards θα προβληθούν σε ζωντανή μετάδοση παγκοσμίως στις 24 Φεβρουαρίου 2024. Μάλιστα, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα μεταδοθούν στο Netflix, στο πλαίσιο της πολυετούς συμφωνίας του θεσμού με την πλατφόρμα streaming.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Κινηματογράφος

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Μπράντλεϊ Κούπερ («Maestro»), Πολ Τζιαμάτι («The Holdovers»), Κόλμαν Ντομίνγκο («Rustin»), Κίλιαν Μέρφι («Oppenheimer), Τζέφρι Ράιτ («American Fiction»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Λίλι Γκλάντστοουν («Killers of the Flower Moon»), Κάρι Μάλιγκαν («Maestro»), Μάργκο Ρόμπι («Barbie»), Εμα Στόουν («Poor Things»), Ανέτ Μπένινγκ («Nyad»)

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Εμιλι Μπλαντ («Oppenheimer»), Ντάνιελ Μπρουκς («The Color Purple»), Πενέλοπε Κρουζ («Ferrari»), Τζόντι Φόστερ («Nyad»), Ντα Βάιν Τζόι Ράντολφ («The Holdovers»)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Γουίλεμ Νταφόε («Poor Things»), Ρόμπερτ Ντε Νίρο («Killers of the Flower Moon»), Ράιαν Γκόσλινγκ («Barbie»), Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ («Οπενχάιμερ»), Στέρλινγκ Κ. Μπράουν («American Fiction»)

Καλύτερο Καστ σε Ταινία: «American Fiction», «Barbie», «Killers of the Flower Moon», «Oppenheimer», «The Color Purple»

Καλύτερο Σύνολο Σταντ σε Ταινία: «Barbie», «Guardians of the Galaxy Vol. 3», «Indiana Jones and the Dial of Destiny», «John Wick: Chapter 4», «Mission: Impossible – Dead Reckoning Past One»



Φωτ. Succession, HBO/Nova

Τηλεόραση

Καλύτερο Καστ – Δραματική Σειρά: «The Crown, «The Gilded Age», «The Last of Us», «Τhe Morning Show», «Succession»

Καλύτερο Καστ – Κωμική Σειρά: «Abbott Elementary», «Barry», «The Bear», «Only Murders in the Building», «Ted Lasso»

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δραματική Σειρά: Μπράιαν Κοξ («Succession») Μπίλι Κράνταπ («The Morning Show») Κίραν Κάλκιν («Succession») Μάθιου Μακφέιντεν («Succession») Πέδρο Πασκάλ («The Last of Us»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δραματική Σειρά: Τζένιφερ Ανιστον («The Morning Show»), Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι («The Crown»), Μπέλα Ράμσεϊ («The Last of Us»), Κέρι Ράσελ («The Diplomat») Σάρα Σνουκ («Succession»)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμική Σειρά: Μπρετ Γκόλντσταϊν («Ted Lasso»), Μπιλ Χέιντερ («Barry»), Εμπον Μος Μπάκραχ («The Bear»), Τζέισον Σουντέικις («Ted Lasso»), Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ («The Bear»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμική Σειρά: Αλεξ Μπόρστιν («The Marvelous Mrs. Maisel»), Ρέιτσελ Μπρόσναχαν («The Marvelous Mrs. Maisel»), Κουίντα Μπράνσον («Abbott Elementary»), Αγιο Εντεμπίρι («The Bear»), Χάνα Γουάντινγκχεμ («Ted Lasso»)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά: Ματ Μπόμερ («Fellow Travelers»), Τζον Χαμ («Fargo»), Ντέιβιντ Ογιελόβο («Lawmen: Bass Reeves»), Τόνι Σαλούμπ («Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie», Στίβεν Γέουν («Beef»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά: Ούζο Αντούμπα («Painkiller»), Κάθριν Χαν («Tiny Beautiful Things»), Μπρι Λάρσον («Lessons in Chemistry») Μπελ Πάουλι (“A Small Light”) Ali Wong (“Beef”)

Καλύτερο Σύνολο Σταντ σε Τηλεοπτική Σειρά: «Ashoka», «Barry», «Beef», «The Last of Us», «The Mandalorian»