Βερολίνο: Τιμητικό βραβείο για τον Σκορσέζε – «Πιθανόν να επιστρέψω με νέα ταινία»

Ο Μάρτιν Σκορσέζε παρέλαβε το τιμητικό βραβείο της Χρυσής Αρκτου το βράδυ της Τρίτης, στη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου – Berlinale που ολοκληρώνεται στις 25 Φεβρουαρίου. Η διάκριση αυτή αφορά το σύνολο της καριέρας του σκηνοθέτη στον κινηματογράφο.

Κατά την απονομή, ο Σκορσέζε – του οποίου η πρόσφατη ταινία «Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» («Killers of the Flower Moon») έχει 10 υποψηφιότητες Οσκαρ – έκανε μια αναδρομή στην επαγγελματική του πορεία και μεταξύ άλλων προϊδέασε το κοινό για μια πιθανή επιστροφή του στο φεστιβάλ, «σε δύο χρόνια».

Τον δημοφιλή σκηνοθέτη παρουσίασε ο πολυβραβευμένος Γερμανός κινηματογραφιστής – και υποψήφιος για Οσκαρ για την μεγάλου μήκους ταινία του, «Perfect Days» – Βιμ Βέντερς. Ο Βέντερς αφηγήθηκε μια χιουμοριστική ιστορία, με ταυτόχρονη παρουσίαση φωτογραφιών, για μια από τις πρώτες αλληλεπιδράσεις του με τον Σκορσέζε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τελιουράιντ το 1978 όπου συνάντησε τον σκηνοθέτη και την τότε σύντροφό του Ισαμπέλα Ροζελίνι με ξεφουσκωμένο λάστιχο στο αμάξι.

Martin Scorsese is lauded with an Honorary Golden Bear at Berlin Film Festival. pic.twitter.com/Lrp03FrOPz

— Variety (@Variety) February 20, 2024