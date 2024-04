Η Warner ανακοίνωσε νέα ταινία «Matrix» – Ποιος αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία

Η Warner Bros ετοιμάζεται να «βυθιστεί» εκ νέου στο Matrix. Συγκεκριμένα, ο κινηματογραφικός κολοσσός ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι ο σεναριογράφος της ταινίας «The Martian», Ντρου Γκόνταρντ, θα γράψει και θα σκηνοθετήσει για το στούντιο μια νέα ταινία του εμβληματικού franchise.

Αν το σχέδιο καρποφορήσει, θα πρόκειται για την πρώτη ταινία της σειράς στην οποία δεν θα εμπλέκονται άμεσα στο σενάριο ή στη σκηνοθεσία οι αρχικοί συνδημιουργοί της, Λάνα και Λίλι Γουατσόφσκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, η Λάνα Γουατσόφσκι θα συμμετάσχει ως παραγωγός. Επίσης, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αποσαφηνιστεί αν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα αναλάβουν ο Κιάνου Ριβς και άλλοι ηθοποιοί που συμμετείχαν στις προηγούμενες ταινίες.

Ο Γκόνταρντ, ο οποίος έχει αποσπάσει μία υποψηφιότητα για Oσκαρ καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για την ταινία «The Martian» το 2016, έχει ήδη αφήσει το καλλιτεχνικό του στίγμα στο είδος της επιστημονικής φαντασίας. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σεναριογράφος στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer» της δεκαετίας του ’90. Επιπλέον, είναι ο δημιουργός της σειράς «Daredevil» της Marvel, η οποία παιζόταν από το 2015 έως το 2018 στο Netflix, και παραγωγός στην πετυχημένη κωμική σειρά «The Good Place» του NBC. Πρόσθετες σεναριακές δουλειές του περιλαμβάνουν τα «Cloverfield», «The Cabin in the Woods» και «World War Z».

Οπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, ο Γκόνταρντ ήταν εκείνος που προσκόμισε την ιδέα για μια νέα ταινία Matrix στη Warner Bros, έπειτα από την κυκλοφορία του «The Matrix Resurrection» το 2021, το οποίο απέφερε λιγότερα κέρδη από το αναμενόμενο.

«Ο Ντρου ήρθε με μια νέα ιδέα που όλοι πιστεύουμε ότι θα είναι ένας απίστευτος τρόπος να συνεχίσουμε τον κόσμο του Matrix, τιμώντας αυτό που ξεκίνησαν η Λάνα και η Λίλι πριν από 25 χρόνια και προσφέροντας μια μοναδική προοπτική βασισμένη στη δική του αγάπη για τη σειρά και τους χαρακτήρες», δήλωσε ο πρόεδρος παραγωγής της Warner Bros Motion Pictures.

Με πληροφορίες από Guardian