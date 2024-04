Φεστιβάλ Καννών: Στο διαγωνιστικό τμήμα οι «Ιστορίες Καλοσύνης» του Λάνθιμου

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα με το «Megalopolis», ο Τζορτζ Μίλερ με το «Furiosa», ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ με το «The Shrouds» και Γιώργος Λάνθιμος με το «Kinds of Kindness», είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που θα παραβρεθούν στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών.

Το πρόγραμμα της 77ης διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 25 Μαΐου 2024, ανακοινώθηκε την Πέμπτη και από όσα έγιναν γνωστά, αυτή τη χρονιά η Κρουαζέτ θα γεμίσει με θρυλικά ονόματα της έβδομης τέχνης. Τη λίστα με τις ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα, αποκάλυψε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Τιερί Φρεμό μαζί με την πρόεδρο Ιρις Κνόμπλοχ.

Στην ομιλία της, η Κνόμπλοχ είπε ότι από φέτος το φεστιβάλ θα επεκτείνει τις δράσεις του και πλέον, πέρα από το Palais des Festivals, προβολές θα πραγματοποιούνται και στο Palm Beach που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά της Κρουαζέτ. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει και το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Αριάν Λαμπέντ, «September Says». Τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα θα παραλάβει ο Τζορτζ Λούκας. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής είναι η Γκρέτα Γκέργουιγκ («Barbie», «Μικρές Κυρίες», «Lady Bird».

Ταινία έναρξης της κινηματογραφικής εκδήλωσης είναι το «Second Act» του Κουεντίν Ντουπιέ. Το «Kinds of Kindness» (Ιστορίες Καλοσύνης) θα προβληθεί στο πλαίσιο του διαγωνιστικού τμήματος.

Το διαγωνιστικό τμήμα, περιλαμβάνει τις ταινίες: «Megalopolis» (Φράνσις Φορντ Κόπολα), «The Apprentice» (Αλι Αμπάσι), «Kinds of Kindness» (Γιώργος Λάνθιμος), «Motel Destino» (Καρίμ Αϊνούζ), «Bird» (Αντρια Αρνολντ), «Emilia Perez» (Ζακ Οντιάρ), «Anora» (Σον Μπέικερ), «The Substance» (Κοραλί Φαρζάτ), «Grant Tour» (Μιγκέλ Γκόμες), «Marcello Mio» (Κριστόφ Ονορέ), «Caught by the Tides» – «Feng Liu Yi Dai» (Ζία Τσανγκέ), «All We Imagine as Light» (Πάιαλ Καπάντια), «L’Amour Ouf» (Ζιλ Λελούς), Wild Diamond (Αγκάτ Ρίντινγκερ), «Oh Canada» (Πολ Σρέιντερ), «Limonov: The Ballad» (Κίριλ Σερεμπρένικοφ), «Parthenope» (Πάολο Σορεντίνο), «The Girl With the Needle» (Μάγκνους φον Χορν).

Εκτός διαγωνιστικού, θα προβληθούν τα φιλμ: «Furiosa: A Mad Max Saga» (Τζορτζ Μίλερ), «Horizon, an American Saga» (Κέβιν Κόστνερ), «She’s Got No Name» (Πίτερ Τσαν), «Rumours» (Εβαν Τζόνσον, Γκάλεν Τζόνσον, Γκάι Μάντιν).

Στην ενότητα «Ενα Κάποιο Βλέμμα» («Un Certain Regard») εντάσσονται οι ταινίες: «Norah» (Τάοφικ Αλζάιντι), «The Shameless» (Κόνσταντιν Μποχάνοφ), «Le Royaume» (Ζιλιέν Κολονά), «Vingt Dieux!» (Λουίζ Κουρβουασιέ), «Who Let the Dog Bite?» – «Le Proces du Chien» (Λετίσια Ντος), «Black Dog» – «Gou Zhen» (Γκουαν Χου), «The Village Next to Paradise» (Μο Χαράουε), «September Says» (Αριάν Λαμπέντ), «L’Histoire de Souleymane» (Μπόρις Λόκιν), «The Damned» (Ρομπέρτο Μινερβίνι), «On Becoming a Guinea Fowl» (Ρουνγκάνο Νιόνι), «My Sunshine» – «Boku No Ohisama» (Χιροσί Οκουγιάμα), «Santosh» (Σαντχούια Σούρι), «Viet and Nam» (Τρούονγκ Μιν Κούι), «Armand» (Χάλφνταν Ούλμανν Τέντελ).

Με πληροφορίες από το Festival de Cannes