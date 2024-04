Η τελευταία ταινία του Ζαν – Λικ Γκοντάρ κάνει πρεμιέρα στις Κάννες

Στο φετινό φεστιβάλ των Καννών αναμένεται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά η τελευταία ταινία που γύρισε ο θρύλος του σινεμά, Ζαν – Λικ Γκοντάρ.

Συγκεκριμένα, το «Scénarios» αποτελεί ένα φιλμ μικρού μήκους, διάρκειας 18 λεπτών, το οποίο ο Γκοντάρ ολοκλήρωσε το 2022, μια ημέρα πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στην Ελβετία.

Ο Γκοντάρ ετοίμασε επίσης μια εισαγωγή διάρκειας 34 λεπτών, η οποία αποτελεί μια μίξη «ακίνητων και κινούμενων εικόνων, κάπου ενδιάμεσα μεταξύ της ανάγνωσης και της θέασης» και η οποία θα προβληθεί μαζί με την ταινία.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι είχε προβληθεί στις Κάννες το «Trailer of the Film That Will Never Exist: “Phony Wars“», το οποίο αποτελείται από αποσπάσματα ενός ανολοκλήρωτου ντοκιμαντέρ.

Τότε, το εν λόγω έργο είχε προωθηθεί ως η τελευταία του ταινία, ωστόσο την ίδια χρονιά, η συγγραφέας Νικόλ Μπρενέζ, η οποία ετοίμαζε ένα βιβλίο για τον Γκοντάρ, δήλωσε ότι ο θρυλικός δημιουργός είχε «σχεδιάσει, σκηνοθετήσει και επιβλέψει αρκετές άλλες [ταινίες]» πριν από τον θάνατό του.

Η ταινία «Scénarios» εντάσσεται στο «Cannes Classics» του εμβληματικού φεστιβάλ, στο οποίο φέτος περιλαμβάνονται επίσης ειδικές προβολές των «Επτά Σαμουράι» του Ακίρα Κουροσάβα και του «Οι ομπρέλες του Χερβούργου» του Ζακ Ντεμί.

Με πληροφορίες από Guardian