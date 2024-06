Η ταινία «Peaky Blinders» είναι γεγονός

Είχαν ακουστεί πολλά, όμως πλέον είναι γεγονός. Το Netflix ανακοίνωσε επίσημα ότι ο «Τόμας Σέλμπι» επιστρέφει και ότι η πολυαναμενόμενη και ήδη πολυσυζητημένη ταινία «Peaky Blinders» μπαίνει στις ράγες.

Ο βραβευμένος με Οσκαρ Κίλιαν Μέρφι αναλαμβάνει ξανά έναν ρόλο κομβικό για την εκτίναξη της καριέρας του, ενώ η σκηνοθεσία του φιλμ ανατίθεται στον Τομ Χάρπερ («Heart of Stone», «Wild Rose»), ο οποίος είχε σκηνοθετήσει ορισμένα από τα τηλεοπτικά επεισόδια της σειράς πίσω στο 2013.

«Φαίνεται πως ο Τόμι Σέλμπι δεν έχει τελειώσει μαζί μου», σχολίασε ο Μέρφι, ο οποίος δήλωσε ευτυχής για την εκ νέου συνεργασία με τον σεναριογράφο Στίβεν Νάιτ και τον Τομ Χάρπερ. Ο Χάρπερ, από την πλευρά του, σημείωσε ότι, όταν σκηνοθέτησε για πρώτη φορά επεισόδια του «Peaky Blinders» πριν από μια δεκαετία, δεν μπορούσε να φανταστεί την επιτυχία που θα ακολουθούσε, αλλά αναγνώριζε την «εκρηκτική χημεία» μεταξύ των συντελεστών.

Η κινηματογραφική συνέχεια της σειράς που εκτυλισσόταν στους δρόμους του Μπέρμινχαμ τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα έχει ήδη γραφτεί από τον Στίβεν Νάιτ, ενώ, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή της ταινίας συμμετέχει και ο ίδιος ο Μέρφι.

Ο Νάιτ, δημιουργός της σειράς, δήλωσε ενθουσιασμένος για την ταινία και προανήγγειλε ένα «εκρηκτικό νέο κεφάλαιο». Περισσότερες πληροφορίες για την πλοκή και τους ηθοποιούς που θα αναλάβουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους παραμένουν μυστήριο.

