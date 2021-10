The Crown: Πέμπτος κύκλος με Νταϊάνα και Κάρολο στη θαλαμηγό «Χριστίνα»

Η πολυαναμενόμενη πέμπτη σεζόν του «The Crown» θα περιλαμβάνει το ταξίδι του πρίγκιπα Κάρολου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1991 στην Ιταλία, όπως αποκαλύπτεται από πρόσφατη φωτογραφία από τα γυρίσματα με τους ηθοποιούς που τους ενσαρκώνουν οι Ντόμινικ Γουέστ και Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι στη δραματική σειρά με θέμα τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκείνη τη χρονιά, το ζευγάρι έκανε ταξίδι με σκάφος με τους γιους του, πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, λίγους μήνες προτού τερματιστεί ο γάμος τους.

