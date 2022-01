Netflix: Προσθέτει στην ταινιοθήκη 25 πρωτότυπες κορεάτικες ταινίες και σειρές το 2022

Μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισαν κορεάτικες σειρές όπως το «Παιχνίδι του Καλαμαριού» («Squid Game»), το «Hellhound» κ.α., το Netflix αναμένεται να διπλασιάσει το περιεχόμενο παραγωγών από την Κορέα μέσα στο 2022.

Συγκεκριμένα, η δημοφιλής πλατφόρμα streaming ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι φέτος θα κυκλοφορήσει 25 κορεάτικες ταινίες και σειρές, τον μεγαλύτερο αριθμό προσφοράς περιεχομένου από τη χώρα μέχρι σήμερα.

Το 2021, το Netflix επένδυσε πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια σε κορεάτικες παραγωγές και το 2022, ο αριθμός προσφοράς θα ξεπεράσει εύκολα αυτό το ποσό δαπανών, παρόλο που η εταιρεία δεν έχει δημοσιεύσει ακριβή εκτίμηση.

Ωστόσο, η κολοσσιαία εταιρεία κοινοποίησε κάποια στατιστικά για να εξηγήσει την επερχόμενη μεγάλη επένδυση σε κορεάτικο περιεχόμενο. Σε ανακοίνωση, ανέφερε ότι οι ώρες θέασης κορεάτικων σειρών σε παγκόσμιο επίπεδο – η πλατφόρμα κυκλοφόρησε συνολικά 15 πρωτότυπα προγράμματα – εξαπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το 2019.

Το «Squid Game» έγινε η σειρά του Netflix με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, με το 95% αυτής να προέρχεται από θεατές εκτός Κορέας. Μαζί με τα στατιστικά, τόνισε ότι «πολλοί από τους θεατές ενδιαφέρθηκαν και για άλλες κορεάτικες παραγωγές». Άλλα προγράμματα που σημείωσαν υψηλή τηλεθέαση και βρέθηκαν στις πρώτες θέσης της λίστας με τις προτιμήσεις ήταν τα «Hellbound» και «The Silent Sea».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με Κορεάτες σεναριογράφους και σκηνοθέτες ώστε να φέρουμε το κορεάτικο “κύμα” σε νέα ύψη», είπε ο Ντον Κανγκ, αντιπρόεδρος περιεχομένου για την Κορέα.

Μερικά από τα πιο σημαντικά προγράμματα που έρχονται στην ταινιοθήκη της πλατφόρμας είναι: το «All of Us Are Dead» όπου ζόμπι εισβάλουν σε ένα λύκειο, η κορεάτικη έκδοση του ισπανικού «La Casa de Papel» με τίτλο «Money Heist: Korea – Joint Economic Area» και την ταινία δράσης «Seoul Vibe» με θέμα τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ το 1988.

Με πληροφορίες από το The Hollywood Reporter

