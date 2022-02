«Inventing Anna» στο Netflix: Αυτή είναι η αληθινή ιστορία της Άννα Ντέλβι

Η κυκλοφορία του «Inventing Anna» στην πλατφόρμα του Netflix, της σειράς εννέα επεισοδίων που δημιουργήθηκε από τη Σόντα Ράιμς («Grey’s Anatomy», «Scandal», «How to Get Away With Murder»), ξαναέφερε την υπόθεση της Άννα Ντέλβι στο φως της δημοσιότητας. Κάθε επεισόδιο της μίνι σειράς ξεκινά με μια παραλλαγή της ίδιας αποποίησης ευθύνης: «Η ιστορία είναι απολύτως αληθινή. Εκτός από όλα τα μέρη που είναι πλήρως κατασκευασμένα». Η σειρά κατάφερε να «κερδίσει» τους συνδρομητές της πλατφόρμας αμέσως, καθώς σε πολλές χώρες – ανάμεσά τους και η Ελλάδα – βρίσκεται σε υψηλή θέση στη λίστα με τις προτιμήσεις. Ποια είναι, όμως, η πραγματική ιστορία πίσω από το «Inventing Anna»;

Το 2018, το περιοδικό New York Magazine δημοσίευσε το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Τζέσικα Πρέσλερ το οποίο εστίαζε στην Ντέλβι, μια υποτιθέμενα Γερμανίδα κληρονόμο που κατηγορήθηκε ότι έκλεψε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από τους φίλους της μεταξύ του 2013 και 2017, ελπίζοντας να ιδρύσει μια αποκλειστική λέσχη με την ονομασία «Ίδρυμα Άννα Ντέλβι». Όπως αποδείχθηκε, η Ντέλβι στην πραγματικότητα γεννήθηκε στη Ρωσία, μεγάλωσε στη Γερμανία και κατάφερε να ξεγελάσει εξαιρετικά πλούσιους και ισχυρούς ανθρώπους της Νέας Υόρκης να της δώσουν ένα χρηματικό ποσό πάνω από 275.000 δολάρια. (Οι γονείς της δήλωσαν στο New York Magazine ότι παρά τους ισχυρισμούς της κόρης τους, δεν υπήρχε κανένα καταπίστευμα και το Ντέλβι δεν ήταν οικογενειακό όνομα.) Η Άννα Σορόκιν –τώρα 31 ετών– δεν είχε καμία περιουσία, κανένα πτυχίο κολεγίου ή κάποια επιχειρηματική εμπειρία.

Η απάτη άρχισε να αποκαλύπτεται την άνοιξη του 2017, όταν η Σόροκιν προσκάλεσε τρεις φίλους για ταξίδι στο Μαρόκο, αλλά δεν μπόρεσε να πληρώσει τον λογαριασμό για την πολυτελή τους διαμονή εκεί. Τον λογαριασμό πλήρωσε η φίλη της και φωτογράφος Ρέιτσελ Γουίλιαμς, χρησιμοποιώντας τη δική της κάρτα. Η Σόροκιν υποσχέθηκε να την αποζημιώσει, κάτι που δεν έκανε ποτέ.

Όπως εξήγησε σε άρθρο του Vanity Fair, η Γουίλιαμς ανακάλυψε στη συνέχεια ότι η υποτιθέμενη φίλη της ήταν μια απατεώνισσα με μεγάλη πειθώ, που είχε αφήσει ήδη απλήρωτους λογαριασμούς χιλιάδων δολαρίων σε ξενοδοχεία στη Νέα Υόρκη. Μετά την έξωση της από πολλά ξενοδοχεία του Μανχάταν επειδή δεν πλήρωνε, η Σόροκιν τελικά συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017, μετά από πολύμηνη έρευνα του Εισαγγελικού Γραφείου της περιοχής.

Κατηγορήθηκε για μεγάλη κλοπή, απόπειρα μεγάλης κλοπής και κλοπή υπηρεσιών, που αφορούσαν πολλές περιπτώσεις απάτης μέσω εμβάσματος, δόλιες αιτήσεις δανείου και αδυναμία πληρωμής λογαριασμών. Υπολογίστηκε ότι είχε εξαπατήσει διάφορες τράπεζες για ποσά πάνω από 200.000 δολάρια.

Παρά το γεγονός ότι καταδικάστηκε το 2019 για οκτώ κατηγορίες, η Σόροκιν συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι τα σχέδιά της για το Ίδρυμα Άννα Ντέλβι ήταν απολύτως νόμιμα. «Θα έλεγα ψέματα σε εσάς, σε όλους τους άλλους και στον εαυτό μου αν δήλωνα ότι λυπάμαι για οτιδήποτε», είπε στους New York Times το 2019. «Μετανιώνω για τον τρόπο που έκανα ορισμένα πράγματα». (Βρίσκονταν υπό κράτηση στην Υπηρεσίας Μετανάστευσης, Τελωνείων και Επιβολής (ICE) για παραβίαση της βίζας της από τον Μάρτιο του 2020, μετά την αποφυλάκισή της έναν μήνα νωρίτερα).

Το «Inventing Anna» του Netflix, είναι εμπνευσμένο από το εκτενές ρεπορτάζ της Πρέσλερ, η οποία είναι ταυτόχρονα και παραγωγός της σειράς. Η σειρά ακολουθεί τη δημοσιογράφο Βίβιαν, έναν χαρακτήρα που βασίζεται εν μέρει στην Πρέσλερ και τον υποδύεται η Άννα Κλάμσκι, καθώς ερευνά την περίπλοκη ιστορία της Άννα. Το δράμα επιχειρεί να αφηγηθεί την ιστορία της Σόροκιν μέσα από τα μάτια όσων τη γνώριζαν – ή νόμιζαν ότι την γνώριζαν. Το Netflix φέρεται να πλήρωσε στη Σόροκιν 320.000 δολάρια για να μεταφέρει τη ζωή της σε τηλεοπτική σειρά, την οποία όπως είπε η ίδια στο Insider, δεν σκοπεύει να παρακολουθήσει.

Το «Inventing Anna» δείχνει με επιδέξιο τρόπο, πώς η Άννα (την υποδύεται η Τζούλια Γκάρνερ) κατόρθωσε να τους γοητεύσει όλους γύρω της. Η Άννα απεικονίζεται ως μια ιδιοφυής οραματίστρια με ταλέντο στις επιχειρήσεις, αλλά η σειρά δεν αρνείται ότι ήταν επίσης μια ψεύτρα, χειρίστρια και «κυνηγός». Η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερα μαθαίνουμε για την Άννα Ντέλβι, τόσο λιγότερο την καταλαβαίνουμε – αλλά αυτό είναι μέρος της γοητείας της.

Η επιστολή του πατέρα της

Αφού πέρασε από πέντε σωφρονιστικά ιδρύματα, η Σόροκιν αποφυλακίστηκε τον Φεβρουάριο του 2021, ολοκληρώνοντας τρεισήμισι χρόνια από την ποινή των τεσσάρων έως δώδεκα ετών. Συνελήφθη από τις υπηρεσίες μετανάστευσης ένα μήνα αργότερα επειδή παραβίασε τη χρονική ισχύ της βίζας της και παραμένει έγκλειστη σε φυλακή της κομητείας Όραντζ αντιμετωπίζοντας πιθανή απέλαση.

Σε συνεντεύξεις της, η Σόροκιν φαινόταν να νοιάζεται πραγματικά για το αν οι άλλοι την εκλαμβάνουν ως ένα έντιμο άτομο. Ρωτούσε ανθρώπους του ευρύτερου κύκλου επαφών της για το αν το «Inventing Anna» θα την έκανε να μοιάζει με ένα απαίσιο άτομο. Στο πλαίσιο μιας ακρόασης στο δικαστήριο μετανάστευσης στα τέλη του 2020, ο πατέρας της Άννα Βαντίμ Σορόκιν έγραψε μια επιστολή υποστήριξης προς εκείνη. Ανέφερε στον δικαστή ότι θα υποδεχόταν την κόρη του στη γερμανική πόλη Ντούρεν, όπου ζει τώρα η οικογένεια. Ήθελε να βεβαιωθεί ότι η Άννα θα μπορούσε να δει ξανά την ηλικιωμένη γιαγιά της και να βοηθήσει στη φροντίδα της. Θα μπορούσε να εργαστεί στην οικογενειακή τους εταιρεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως ανέφερε.

«Λυπάμαι για τις επιλογές που έκανα»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα, μερικές ημέρες μετά την κυκλοφορία της σειράς στο Netflix, η Σόροκιν μίλησε για το «Inventing Anna» και τη ζωή μετά τη φυλάκιση στο Ράικερς Αϊλαντ.

Μέσα από πολλά τηλεφωνήματα προς το σωφρονιστικό ίδρυμα όπου βρίσκεται τώρα, η Σορόκιν μίλησε στους NYT για τη σειρά -στην οποία υπήρξε αμειβόμενη σύμβουλος- για τη ζωή της στη φυλακή και για τις τύψεις που πιθανόν να έχει.

«Λυπάμαι για τον τρόπο που έγινε αντιληπτή η περίπτωσή μου. Και λυπάμαι που κατέφυγα σε αυτές τις ενέργειες για τις οποίες πολλοί πιστεύουν ότι είμαι περήφανη. Λυπάμαι για τις επιλογές που έκανα. Σίγουρα, δεν αισθάνομαι ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερος αν οι άνθρωποι προσπαθούσαν να μου μοιάσουν», ανέφερε μεταξύ άλλων. «Αισθάνομαι ότι άλλαξα πάρα πολύ και μόνο από το γεγονός ότι έχω εκτεθεί σε τόσους πολλούς ανθρώπους.

Παρόλο που νόμιζα ότι ταξίδεψα και έζησα τόσο καλά στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και σε διαφορετικές χώρες, βρισκόμουν κάτω από ένα πέπλο “προστασίας”. Έχοντας μπει στη φυλακή και περνώντας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, είδα τον εαυτό μου με τελείως διαφορετικό πρίσμα και τα προηγούμενα προβλήματά μου, φαντάζουν πλέον γελοία».

Η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έπαιξε επίσης ρόλο στην παραμονή της υπό κράτηση. Οι αναρτήσεις που έκανε όταν βρισκόταν εκτός φυλακής πέρυσι, ήταν υπερβολικές ως προς το περιεχόμενο. «Πάντα αντιμετώπιζα τα προφίλ μου στα σόσιαλ μίντια ως σάτιρα και ποτέ δεν τα θεωρούσα σοβαρά. Ένας λόγος που διαδίδω την ιστορία μου και χρησιμοποιώ τη φωνή μου, είναι για να ευαισθητοποιήσω περισσότερο το κοινό σχετικά με τις παράλογες καταστάσεις που υποχρεούνται να υπομένουν καθημερινά οι κρατούμενοι».

Όσο για το μέλλον, ανέφερε: «Σίγουρα υπάρχουν πολλά περισσότερα στην ιστορία μου που θα ήθελα να μοιραστώ. Έχοντας αυτό κατά νου, εργάζομαι σε πολλά πρότζεκτ. Δουλεύω σε ένα ντοκιμαντέρ με την Bunim Murray Productions στο Λος Άντζελες. Δουλεύω επίσης πάνω σε ένα βιβλίο για το χρόνο μου στη φυλακή και δουλεύω επίσης για ένα podcast. Δεν προσπαθώ να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να διαπράττουν εγκλήματα. Απλά προσπαθώ να δείξω πως αξιοποίησα όσο καλύτερα γίνεται αυτή μου την κατάστασή, χωρίς βέβαια να προσπαθώ να τη “δοξάσω”. Αυτό δημιουργώ μέσα από αυτήν την ιστορία».

Με πληροφορίες από το TIME, τους New York Times

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr