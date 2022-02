«The Tinder Swindler»: H αληθινή ιστορία του Σιμόν Λεβιέβ που εξαπατούσε γυναίκες στο Tinder

Στο πρώτο τους ραντεβού, τον Ιανουάριο του 2018, ο πλούσιος μεγιστάνας διαμαντιών Σιμόν Λέβιεβ πήγε τη Σεσίλ Φέλοουι με ιδιωτικό αεροπλάνο από το Λονδίνο στη Βουλγαρία μόνο για μια νύχτα. Είχαν γνωριστεί στη δημοφιλή εφαρμογή γνωριμιών Tinder και μετά από ένα ραντεβού για καφέ στο ξενοδοχείο του, εκείνος εξέφρασε τη λύπη του που έπρεπε να φύγει για ένα επαγγελματικό ταξίδι…μήπως όμως εκείνη θα ήθελε να πάει μαζί του; Έψαξε το ραντεβού της στο Google —ήταν γιος του «βασιλιά των διαμαντιών» Λεβ Λέβιεβ, ενός φημισμένου Ρωσσο-Ισραηλινού ολιγάρχη διαμαντιών. Πήγε γρήγορα στο σπίτι της και ετοίμασε μια βαλίτσα όσο την περίμενε ο οδηγός του. Ήταν η αρχή μιας θυελλώδους σχέσης που θα την άφηνε τελικά με ραγισμένη καρδιά, εξαπατημένη και με χρέη άνω των 200.000 δολαρίων. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο Λέβιεβ ήταν απατεώνας καθώς αποπλάνησε και εξαπάτησε νεαρές γυναίκες για εκατομμύρια και είναι φυγόδικος σε πολλές χώρες.

Το νέο ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος του Netflix «The Tinder Swindler» («Ο Απατεώνας του Tinder») που κυκλοφόρησε στις 2 Φεβρουαρίου δίνει την ευκαιρία στη Σεσίλ, την Περνίλα Σόχολμ και την Αϊλίν Σάρλοτ – μόλις τρία από τα πολλά θύματα του Λέβιεβ – να πουν τις ιστορίες τους σχεδιάζοντας έτσι την εκδίκησή τους. Πρόκειται για μια δημιουργία των παραγωγών του ντοκιμαντέρ «Don’t F**k With Cats: Hunting an Internet Killer» («Κάτω τα Χέρια από τις Γάτες: Το Κυνήγι του Δολοφόνου») με στόχο να ξεσκεπάσει τα επικίνδυνα παιχνίδια στον κόσμο του διαδικτυακού φλερτ.

Γεννημένος ως Σιμόν Χάγιουτ στο Bnei Brak, μια πόλη ανατολικά του Τελ Αβίβ, άλλαξε το όνομά του σε Σιμόν Λέβιεβ αλλά στην πραγματικότητα δεν είχε καμία σχέση με την οικογένεια των ισραηλινών μεγιστάνων διαμαντιών. Το 2011 έφυγε από το Ισραήλ για να αποφύγει να δικαστεί για εγκλήματα απάτης που είχε διαπράξει σε ηλικία 20 ετών και πήγε στη Φινλανδία, όπου άρχισε να καταστρώνει το σχέδιο που ξεδιπλώνεται τώρα μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix. Το 2015, εξέτισε δύο χρόνια σε φυλακή της Φινλανδίας μετά από εξαπάτηση τριών γυναικών και μετά την αποφυλάκισή του το 2017, επέστρεψε στο Ισραήλ. Πριν συλληφθεί, δραπέτευσε ξανά επιστρέφωντας στην Ευρώπη. Εκεί, ξεκινά η ιστορία της Σεσίλ όπως παρακολουθούμε στο «The Tinder Swindler».

Το σχέδιο

Το σχέδιό του, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, ήταν το εξής: θα συναντούσε γυναίκες που γνώρισε στο Tinder, θα τις έκανε να πιστέψουν ότι ήταν ένας πλούσιος κληρονόμος που εργαζόταν στην επικίνδυνη επιχείρηση διαμαντιών και θα ξεκινούσε σχέσεις εξ αποστάσεως. Όλο αυτό το διάστημα, «ταξίδευε για δουλειά» και ζούσε πολυτελώς με τα χρήματα του προηγούμενου θύματος. Μετά τη σύντομη σχέση που διατηρούσε με κάποια γυναίκα, στη συνέχεια της εξηγούσε ότι βρισκόταν σε κίνδυνο και της έλεγε ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει μια πιστωτική κάρτα στο όνομα κάποιου άλλου για να μην τον παρακολουθούν. Εκείνες, για να τον βοηθήσουν, του έδιναν τις πιστωτικές τους κάρτες, έπαιρναν δάνεια και πιστωτικές γραμμές, του έστελναν αεροπορικώς ακόμα και βαλίτσες με μετρητά που είχαν σηκώσει από τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο Σιμόν υποσχόταν ότι θα τους τα επέστρεφε όλα. Φυσικά εκείνες τον πίστευαν, ήταν εξάλλου ο «πρίγκιπας» των διαμαντιών, πετούσε με ιδιωτικό αεροπλάνο σε όλο τον κόσμο, έμενε στα πιο όμορφα ξενοδοχεία και πάντα φορούσε ρούχα επώνυμων σχεδιαστών. Και πράγματι τις πλήρωσε: με ακάλυπτες επιταγές, πλαστά ρολόγια και τραπεζικά εμβάσματα που δεν στάλθηκαν ποτέ. Καμία από αυτές δεν γνώριζε ότι όλος ο πλούτος που έβλεπαν μπροστά τους προέρχονταν από την προηγούμενη σχέση του Σιμόν – γυναίκες που τώρα πλέον ήταν μόνες, χρεωμένες και περίμεναν απαντήσεις.

Καταζητούμενος στο Ισραήλ, τη Σουηδία, την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Δανία και τη Νορβηγία, ο Λέβιεβ συνελήφθη τελικά από την αστυνομία χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2019 και εκδόθηκε στο Ισραήλ μετά τα σκληρά γεγονότα του ντοκιμαντέρ του Netflix. Τότε, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εναντίον του. «Έχω το δικαίωμα να διαλέξω όποιο όνομα θέλω, δεν παρουσιάστηκα ποτέ ως γιός κανενός, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη φαντασία τους», είπε στις ειδήσεις του Channel 12 του Ισραήλ. «Ίσως (οι γυναίκες) να απογοητεύτηκαν όσο βρισκόμασταν σε σχέση…δεν τους πήρα ποτέ ούτε σεντ, ταξίδεψαν και μπόρεσαν να δουν τον κόσμο με τα χρήματά μου», είπε.

Τον Δεκέμβριο του 2019, καταδικάστηκε για κλοπή, απάτη και πλαστογραφία εγγράφων στο Ισραήλ—κατηγορίες από το 2011 που δεν σχετίζονται με τα εγκλήματά του στην Ευρώπη—και καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση. Μετά από πέντε μήνες στη φυλακή, αφέθηκε ελεύθερος λόγω καλής συμπεριφοράς.

Τώρα, ο 31χρονος Σιμόν ζει ελεύθερος στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις αναρτήσεις του στο Instagram. Λίγο πριν την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ στη δημοφιλή streaming πλατφόρμα, ο λογαριασμός του ήταν ενεργός με σχεδόν 100.000 ακόλουθους, αν και είχε οριστεί ως ιδιωτικός. Όμως καθώς το ντοκιμαντέρ κέρδιζε δημοτικότητα, ο ίδιος απενεργοποίησε το Instagram του.

Πριν διαγράψει τον λογαριασμό, έγραψε: «Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Θα μοιραστώ τη δική μου πλευρά της ιστορίας τις επόμενες μέρες, όταν θα έχω βρει τον καλύτερο -και με τον πιο άξιο σεβασμού- τρόπο να την πω, τόσο σε όσους εμπλέκονται όσο και στον εαυτό μου. Μέχρι τότε, σας παρακαλώ να είστε ανοικτόμυαλοι και να έχετε “ανοικτή” καρδιά».

Ο Λέβιεβ δεν έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα που μπορεί να έχουν συμβεί εκτός Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της εξαπάτησης της Σεσίλ, της Περνίλα και της Αϊλίν που εμφανίζονται στο έγγραφο του Netflix. Σύμφωνα με τους Times of Israel, φέρεται να απέσπασε 10 εκατομμύρια περίπου δολάρια από θύματα σε όλη την ήπειρο μόνο τις χρονιές από το 2017 μέχρι το 2019.

Με πληροφορίες από το Esquire

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr