HBO: Το «Euphoria» είναι η δεύτερη σειρά με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, μετά το «Game of Thrones»

Το HBO ανακοίνωσε ότι το «Euphoria» με πρωταγωνίστρια τη Ζεντάγια, είναι η δεύτερη σειρά του δικτύου με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση από το 2004, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Variety.

Το φινάλε της δεύτερης σεζόν που προβλήθηκε την Κυριακή παρακολούθησαν συνολικά 6.6 εκατομμύρια τηλεθεατές, ανεβάζοντας τον πήχη. Κατά μέσο όρο, κάθε επεισόδιο της δεύτερης σεζόν είχε 16.3 εκατ. θεατές (που παρακολούθησαν ζωντανά και on-demand). Αυτό κάνει το «Euphoria» την πιο δημοφιλή σειρά του HBO, αμέσως μετά το «Game of Thrones».

Τη δραματική σειρά «Euphoria» δημιούργησε, έγραψε και σκηνοθέτησε ο Σαμ Λέβινσον, γιος του -βραβευμένου με Όσκαρ- Μπάρι Λέβινσον («Rain Man», «The Natural»). Ο Λέβινσον σκηνοθέτησε τη Ζεντάγια και στην κινηματογραφική παραγωγή του Netflix «Malcom & Marie» στην οποία συμμετείχε και ο Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον.

Σε άλλα νέα για το HBO, το «Game of Thrones» επιστρέφει κατά κάποιο τρόπο, με την πρίκουελ σειρά «House of the Dragon» που αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα.

Με πληροφορίες από το Variety

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr