Disney Plus: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της σειράς «Ms. Marvel»

Η streaming πλατφόρμα Disney Plus κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της τηλεοπτικής μίνι σειράς «Ms. Marvel» με πρωταγωνίστρια την πρώτη μουσουλμάνα υπερηρωίδα σε κόμικ της Marvel.

To 2013, η Marvel Comics σύστησε την Κάμαλα Καν, μια έφηβη με καταγωγή από το Πακιστάν και την Αμερική που ζει στο Νιου Τζέρσεϊ και το πρότυπό της είναι η Κάρολ Ντάνβερς, αλλιώς Captain Marvel. Μέχρι το 2014, η Κάμαλα είχε υπερηρωϊκές ικανότητες, τη δική της τηλεοπτική σειρά και το δικό της ψευδώνυμο, Ms. Marvel.

Εννέα χρόνια μετά, η Κάμαλα γράφει ιστορία για ακόμα μια φορά ως «Ms. Marvel». Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου 2022.

Τη Ms. Marvel θα υποδυθεί η πρωτοεμφανιζόμενη Ιμάν Βελάνι, η οποία κέρδισε το ρόλο μετά από εκτενή αναζήτηση από τα στούντιο της Marvel. Τον αδερφό της θα ενσαρκώσει ο πρωτοεμφανιζόμενος Σααγκάρ Σάικ και οι Μόχαν Καπούρ («Crime Next Door») και Ζενόμπια Σροφ («The Big Sick») θα υποδυθούν τους γονείς της Μουνέμπα και Γιουσούφ. Ο Ματ Λιτντζ («The Walking Dead») θα υποδυθεί τον καλύτερό της φίλο Μπρούνο και ο Άραμις Νάιτ («Into the Badlands») τον αυτόκληρο τιμωρό Red Dagger.

Υπό τους ήχους της επιτυχίας του The Weeknd «Blinding Lights» το τρέιλερ ξεκινά με την Κάμαλα στο γραφείο συμβούλων στο λύκειο. Η Κάμαλα περιγράφεται ως την τυπική ονειροπόλα σπασίκλα – υπερηρωίδα, όπως κάποια στιγμή αποκτά περίεργες δυνάμεις όπως για παράδειγμα η ικανότητα να δημιουργεί ενεργειακές εκρήξεις και λαμπερά σκαλοπάτια ώστε να μπορεί να περπατάει στον αέρα. Αργότερα στο τρέιλερ, τη βλέπουμε σε κόκκινο/μπλε κοστούμι να ρίχνει γροθιές με μια μεγάλη γροθιά.

Σκηνοθέτης του πρότζεκτ είναι η Σαρμίν Ομπέιντ-Τσινόι («Saving Face», «A Girl in the River: The Price of Forgiveness»), ενώ παραγωγός και επικεφαλής σεναριογράφος των έξι επεισοδίων της πρώτης σεζόν, η Μπίσα Κ. Άλι («Four Weddings and a Funeral» στο Hulu»).

Η Marvel αρχικά ανακοίνωσε ότι η σειρά «Ms. Marvel» θα έκανε πρεμιέρα στο τέλος του 2021, αλλά μετά την πανδημία, αναβλήθηκε για το καλοκαίρι του 2022.

Με πληροφορίες από το Variety