Bridgerton: Η δεύτερη σεζόν έκανε πρεμιέρα στο Netflix και το Twitter πήρε «φωτιά»

Την Παρασκευή, 25 Μαρτίου, το Netflix μας χάρισε τη 2η σεζόν της πολυαγαπημένης σειράς εποχής «Bridgerton». Η σειρά είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της streaming πλατφόρμας και μας μεταφέρει στην εποχή της αντιβασιλείας στο Λονδίνο και μας δείχνει τη ζωή της οικογένειας Bridgerton. Με την πρεμιέρα του, ο δεύτερος κύκλος έγινε το απόλυτο trend, συγκεντρώνοντας πάνω από 148.000 tweets.

Η δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς της Shonda Rhimes επικεντρώνεται στον Άντονι, τον αδερφό της Daphne που πρωταγωνίστησε στην πρώτη σεζόν, και στην προσπάθειά του να βρει γυναίκα. Ο Άντονι ήταν ένας από τους χαρακτήρες που είχε ξεχωρίσει από την πρώτη κιόλας σεζόν και οι φανς περίμεναν πώς και πώς τη συνέχεια.

Εμείς συγκεντρώσαμε τις καλύτερες αντιδράσεις στο Twitter!

This is the “the scene” of Bridgerton. Season 2.#Bridgerton #bridgertonseason2 pic.twitter.com/gZqVdOvuWJ

