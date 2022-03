HBO Max: Έρχεται το πρίκουελ της ταινίας τρόμου «It», σε μορφή σειράς

Το HBO Max ετοιμάζει το πρίκουελ των δημοφιλών ταινιών τρόμου «It» («Το Αυτό»), σε μορφή τηλεοπτική σειράς, όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται ο ιστότοπος Deadline.

Το σενάριο του πρότζεκτ και την παραγωγή υπογράφει ο Τζέισον Φουκς («Flipper», «Mafia!»). Ο Αντρές Μουσκιέτι, σκηνοθέτης των φιλμ «It: Part One» και «It: Part Two» αλλά και η Μπάρμπαρα Μουσκιέτι είναι οι διευθυντές παραγωγής του πρότζεκτ μέσω της εταιρείας παραγωγής τους Double Dream. Το στούντιο είναι η Warner Bros. Television.

Βασισμένο στο franchise ταινιών, στη σειρά που φημολογείται ότι θα ονομαστεί «Welcome to Derry», τα παιδιά αρχίζουν να εξαφανίζονται μυστηριωδώς στην πόλη Ντέρι του Μέιν. Μια ομάδα παιδιών έρχεται αντιμέτωπη με τους μεγαλύτερους φόβους τους όταν ετοιμάζονται να παλέψουν με έναν κλόουν – δολοφόνο που ονομάζεται Pennywise. Το πρίκουελ οδηγεί στα γεγονότα του «It: Part One» από το 2017, που βασίζεται στο μυθιστόρημα τρόμου του Στίβεν Κινγκ, αναφέρουν πηγές.

‘IT’ prequel series ‘Welcome to Derry’ revealing Pennywise’s origins is in development at HBO Max 🎈

Andy Muschietti will return to executive produce

(via @TheAnkler, @Variety | https://t.co/Az3Z4ZeTc1) pic.twitter.com/TbT8CmVKrM

— Fandom (@getFANDOM) March 29, 2022