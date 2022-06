Netflix: 6 σειρές που παρουσιάζουν ιστορίες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας

Ο Ιούνιος είναι ο μήνας Υπερηφάνειας (Pride Month) όπου πραγματοποιούνται παρελάσεις και γιορτές pride σε όλο τον κόσμο. Την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα με την εμφάνιση του streaming στο χώρο της ψυχαγωγίας, πολλά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά προγράμματα ασχολήθηκαν με ιστορίες που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Μια από αυτές τις υπηρεσίες streaming είναι και το Netflix, το οποίο συνέβαλε στη δημιουργία τέτοιων αφηγήσεων. Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικές σειρές της πλατφόρμας που αφορούν στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

«Ιστορίες της Πόλης» – «Tales of the City»

Το 1994, το βρετανικό δίκτυο Channel 4 και το αμερικανικό δίκτυο PBS προέβαλαν τη μίνι σειρά «Tales of the City», οι ιστορίες της οποίας διαδραματίζονταν στο Σαν Φρανσίσκο. Η σειρά, μια τηλεοπτική μεταφορά των μυθιστορημάτων του Άρμιστεντ Μόπιν, προκάλεσε αίσθηση με τις ειλικρινείς απεικονίσεις του σεξ, των ναρκωτικών και της ζωής των ΛΟΑΤ ατόμων στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Το 2019, η σειρά επέστρεψε με νέα επεισόδια. Στο πρωτότυπο «Ιστορίες της Πόλης», πρωταγωνίστριες ήταν οι Λόρα Λίνεϊ και Ολυμπία Δουκάκη ως την αφελή μέτοικο στις μεσοδυτικές πολιτείες και την τρανς ιδιοκτήτρια του συγκροτήματος διαμερισμάτων 28 Barbary Lane. Η συνέχεια της σειράς στο Netflix, με τις ίδιες πρωταγωνίστριες, κάνει ένα χρονικό άλμα συνεχίζοντας όμως να παρουσιάζει ιστορίες μιας κοινότητας από queer χαρακτήρες. Στον νέο κύκλο επεισοδίων συμμετέχουν και οι: Έλιοτ Πέιτζ, Τσάρλι Μπένετ («Russian Doll») και Μάρεϊ Μπαρτλετ («Looking»).

«Σεξουαλική Αγωγή» – «Sex Education»

Στη δημοφιλή σειρά του Netflix «Sex Education», οι μαθητές λυκείου Ότις (Έισα Μπατερφιλντ) και Μέιβ (Έμμα Μακέϊ) ανοίγουν μια κλινική σεξουαλικής θεραπείας στο σχολείο τους, καθώς ο ανασφαλής Ότις γνωρίζει τα πάντα για το σεξ χάρη στη θεραπεύτρια μητέρα του (Τζίλιαν Άντερσον).

Η σειρά, που γνώρισε αμέσως επιτυχία για το έξυπνο και εκπαιδευτικού χαρακτήρα σενάριο, μετατράπηκε σε ένα δράμα γεμάτο περίπλοκες σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων μερικών ΛΟΑΤΚΙ ιστοριών που εξερευνούν πτυχές της queer σεξουαλικότητας με τις οποίες σπάνια καταπιάνονται σεναριογράφοι της τηλεόρασης.

«Heartstopper»

Βασισμένη στο LGBTQ+ μυθιστόρημα – κόμικ της Άλις Όζμαν, το «Heartstopper» αφηγείται την ιστορία του Τσάρλι και του Νικ, δύο Βρετανών εφήβων οι οποίοι ανακαλύπτουν ότι η απρόσμενη φιλία τους μπορεί να εξελίσσεται σε κάτι μεγαλύτερο, εξερευνώντας παρέα τον νεανικό έρωτα. Όταν ο Τσάρλι ερωτεύεται τον Νικ, πιστεύει ότι δεν έχει ευκαιρία. Αλλά σύντομα ο Νικ θα ανακαλύψει ότι αισθάνεται κάτι περισσότερο από απλή φιλία.

Η σειρά ανανεώθηκε πρόσφατα για δεύτερη και τρίτη σεζόν. Όμως αυτή η είδηση ήταν αναμενόμενη καθώς το «Heartstopper» αγαπήθηκε πολύ από τότε που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα στα τέλη Απριλίου και έφτασε στη λίστα με τις 10 καλύτερες σειρές σε 54 χώρες.

«Queer Eye»

Το «Queer Eye» είναι το feel-good ριάλιτι σόου του Netflix. Η σειρά προγραμμάτων Queer Eye πάντα δήλωνε ότι ήταν «κάτι παραπάνω από μια αλλαγή στην εμφάνιση» και χάρη στην ενσυναίσθηση των Fab Five, Μπόμπι Μπερκ, Τζόναθαν Βαν Νες, Καράμο Μπράουν, Άντονι Πορόβσκι και Tan France, οι συμμετέχοντες ξεκινούν ένα ταξίδι αγάπης για τον εαυτό τους και αποδοχής.

«Orange Is The New Black»

Το «Orange Is The New Black» ήταν εξαιρετικό για την περιεκτική αφήγησή του. Η Πάιπερ Τσαπμαν μπαίνει στη φυλακή καθώς κατηγορείται για ναρκωτικά. Εκεί, επανενώνεται με μια παλιά της φίλη. Η σειρά ενέπλεξε αυτές τις ομοφυλόφιλες σχέσεις στη γυναικεία φυλακή, στον σκελετό της υπόθεσης με έξυπνο τρόπο και απέκτησε μεγάλο κοινό.

«Χόλιγουντ» – «Hollywood»

Η αμερικανική δραματική μίνι σειρά του Ράιαν Μέρφι, «Χόλιγουντ» αποτελούνταν από ένα σημαντικό καστ συμπεριλαμβανομένων των Ντέιβιντι Κόνσγουετ, Ντάρεν Κρι, Τζο Μαντέλο, Χόλαντ Τέιλορ, Τζιμ Πάρσονς κ.α. Το «Χόλιγουντ» που έκανε πρεμιέρα το 2020, εστιάζει σε μια ομάδα ανερχόμενων ηθοποιών και κινηματογραφιστών κατά τη διάρκεια της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι πρωταγωνιστές προσπαθούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Στη σειρά, υπάρχουν οι θεματικές της ομοφοβίας και του ρατσισμού.