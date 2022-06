Lord of the Rings στην Amazon: Οι 5 σεζόν της σειράς είναι προσχεδιασμένες, λένε οι δημιουργοί

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της σειράς «The Lord of the Rings» («Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών») της Amazon έχει ξεκινήσει και μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου του 2022 που θα προβληθεί το πρώτο επεισόδιο, όλο και περισσότερες πληροφορίες βγαίνουν στη δημοσιότητα σχετικά με το περιεχόμενο αλλά και τους συμμετέχοντες του ακριβού τηλεοπτικού πρότζεκτ.

Η νέα πληροφορία που έγινε γνωστή τώρα είναι ότι η σειρά θα διαρκέσει πέντε σεζόν, ενώ οι δημιουργοί Τζον Ντ. Πέιν και Πάτρικ ΜακΚέι δήλωσαν πέραν του σχεδίου για τον αριθμό των κύκλων επεισοδίων, γνωρίζουν ποια θα είναι η τελευταία σκηνή του τελευταίου επεισοδίου.

A new legend begins this fall. The Lord of the Rings: The Rings of Power, only on @PrimeVideo Sept 2, 2022. #LOTRonPrime #LOTR #LOTRROP pic.twitter.com/o4o2udfiec

