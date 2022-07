Stranger Things: «Έπεσε» το Netflix μετά την κυκλοφορία της συνέχειας της σειράς

Η αγωνία έφτασε στο τέλος: κυκλοφόρησε σήμερα το δεύτερο μέρος του τέταρτου κύκλου της σειράς «Stranger Things».

Αν και πρόκειται για μόλις δύο επεισόδια, οι fans της σειράς δεν θα μείνουν απογοητευμένοι αφού έχουν διάρκεια ταινίας. Τα δύο επεισόδια του δεύτερου κύκλου της 4ης σεζόν διαρκούν συνολικά σχεδόν τέσσερις ώρες: 85 λεπτά το 8ο επεισόδιο και 150 λεπτά το 9ο επεισόδιο.

Μάλιστα, ήταν τέτοια η αγωνία των φίλων της σειράς να μάθουν την κατάληξη της ιστορίας που το Netflix «έπεσε» στις ΗΠΑ για λίγη ώρα το πρωί της Παρασκευής.

Οι χρήστες ανέφεραν προβλήματα με το Netflix γύρω στις 10 το πρωί (ώρα Ελλάδας) όταν ανέβηκε στην πλατφόρμα το δεύτερο μέρος της σειράς. Το πρόβλημα διορθώθηκε μετά από σχεδόν μισή ώρα ενώ στην κορύφωση του προβλήματος πάνω από 13.000 χρήστες έκαναν σχετική αναφορά.

Με την εμφάνιση του προβλήματος, πολλοί χρήστες έσπευσαν στα social media να σχολιάσουν ότι μάλλον για το πρόβλημα έφταιγε ο «κακός» Vecna που εμφανίζεται στη σειρά.

me waiting patiently after netflix crashed pic.twitter.com/YZ7X56vhai

anyones else’s netflix crashed? i’m assuming too many ppl online waiting for volume 2😭 pic.twitter.com/ZaiKCWxv6Y

