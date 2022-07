IndieWire: Οι καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 2022 έως τώρα

Το 2022 ήταν μια καλή χρονιά για την τηλεόραση. Μεταξύ άλλων, έκαναν πρεμιέρα δύο νέες σειρές «Star Wars» και δύο της Marvel. Το Netflix μπορεί να αντιμετώπισε μια σημαντική απώλεια συνδρομητών μαζί με άλλες προκλήσεις, όμως συνεχίζει να έχει επιτυχία με σειρές όπως το «Stranger Things» και το «Peaky Blinders» και ετοιμάζει νέο, πρωτότυπο περιεχόμενο για τους επόμενους μήνες. Το HBO πρόκειται να ανανεώσει την streaming υπηρεσία του HBO Max και το Disney+ είναι διαθέσιμο σε περισσότερες χώρες.

Πριν το τέλος της χρονιάς αναμένουμε περισσότερες εξελίξεις στο πεδίο της τηλεόρασης, καθώς οι παραγωγές και τα γυρίσματα – μετά την παύση των προηγούμενων χρόνων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού – συνεχίζονται. Ποιες, όμως, σειρές που έκαναν πρεμιέρα τους προηγούμενους μήνες έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής; Ο κινηματογραφικός/τηλεοπτικός ιστότοπος IndieWire παρουσιάζει τη λίστα με τις 15 σειρές αμερικανικών δικτύων και streaming υπηρεσιών που γνώρισαν επιτυχία.

15. The Dropout (Hulu)

Η ιστορία της Ελίζαμπεθ Χολμς, πρώην διευθύνουσας συμβούλου και ιδρύτριας της startup εταιρείας Theranos, είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Η Χολμς κρίθηκε ένοχη για απάτη σε μια νομική υπόθεση που αφορούσε τους κλάδους της τεχνολογίας, της υγείας και της επιχειρηματικότητας.

Η Theranos θα παρουσίαζε μια καινοτομία στις αιματολογικές εξετάσεις, όμως σύντομα αποδείχθηκε απάτη. Η πτώση της εταιρείας αποτέλεσε έμπνευση για συγγραφείς, podcasters και παραγωγούς, τόσο ώστε να παρουσιάσουν την ιστορία στην ποπ κουλτούρα.

Μια από τις σειρές που παρακολουθήσαμε φέρος ήταν το «The Dropout» της streaming πλατφόρμας Hulu με πρωταγωνίστρια την Αμάντα Σάιφρεντ στον ρόλο της Χολμς. Μάλιστα, η ερμηνεία της εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς καθώς αποκαλύπτει πολλές πτυχές του χαρακτήρα της πρώην CEO, αλλά κυρίως τον δυναμισμό, τον εγωισμό και την αγωνία της να ξεχωρίσει στον ανδροκρατούμενο χώρο της Σίλικον Βάλεϊ.

14. Abbott Elementary (ABC)

Η κωμωδία της Κουίντα Μπράνσον με πρωταγωνιστές το προσωπικό ενός δημοτικού σχολείου στη Φιλαδέλφια των ΗΠΑ, «κέρδισε» το αμερικανικό κοινό που την αγάπησε από την πρώτη στιγμή. Η Μπράνσον πρωταγωνιστεί ως Τζανίν, μια δασκάλα της δευτέρας δημοτικού η οποία δεν πτοείται από την έλλειψη χρηματοδότησης προς το σχολείο ή την ανίκανη νέα διευθύντρια. Μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό, θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο για τους μαθητές του σχολείου.

13. The Righteous Gemstones (HBO)

Η ιστορία της δεύτερης σεζόν της κωμικής/σατιρικής σειράς του HBO παρουσιάζει τους Gemstones – μια οικογένεια πλουσίων τηλεευαγγελιστών με πολλούς ακόλουθους – να αγωνίζονται με αμαρτίες του παρελθόντος και νέους πειρασμούς. Η νέα σεζόν είναι μεγαλύτερη από την πρώτη όσον αφορά την πλοκή.

12. Irma Vep (HBO)

Η Μίρα (Αλίσια Βικάντερ) είναι μια Αμερικανίδα σταρ του κινηματογράφου, απογοητευμένη από την καριέρα και τον πρόσφατο χωρισμό της. Μετακομίζει στη Γαλλία για να πρωταγωνιστήσει ως Irma Vep σε ένα ριμέικ του κλασικού γαλλικού βωβού φιλμ, «Les Vampires». Με φόντο ένα εγκληματικό θρίλερ, η Μίρα αγωνίζεται καθώς οι διακρίσεις ανάμεσα στον εαυτό της και τον χαρακτήρα που υποδύεται, αρχίζουν να θολώνουν και να συγχωνεύονται. Η σειρά αποκαλύπτει τον αβέβαιο διαχωρισμό στα σύνορα της μυθοπλασίας και της πραγματικότητας, της τέχνης και της ζωής.

11. Somebody Somewhere (HBO)

Η Σαμ αισθάνεται αουτσάιντερ στην πατρίδα της, το Κάνσας. Ωστόσο, στη συνέχεια θα ανακαλύψει μια κοινότητα όπου άνθρωποι σαν κι εκείνη συγκεντρώνονται και αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες στη ζωή. Η σειρά παρουσιάζει πώς είναι να γίνεσαι ο άνθρωπος που θα ξυπνήσει το πρωί και θα αισθανθεί καλά με τον εαυτό του. Όσον αφορά την συναισθηματική ζωή, ο ιδανικός σύντροφος είναι εκείνος που θα την αποδεχθεί για τα ελαττώματά της.

10. Gazlit (Starz)

Φέτος, πολλές σειρές διαδραματίζονται στη δεκαετία του 1970, όμως εκείνη που παρουσίασε μια «φρέσκια» ιστορία ήταν το Gaslit.

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Σον Πεν συμπρωταγωνιστούν στη μίνι σειρά του αμερικανικού καλωδιακού δικτύου Starz. Πρόκειται για ένα πολιτικό θρίλερ με επίκεντρο το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και τις πολλές, ανείπωτες ιστορίες γύρω από αυτό συμπεριλαμβανομένων των υφισταμένων του Προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον και των πληροφοριοδοτών που τελικά θα κατέστρεφαν ολόκληρη την επιχείρηση. Η Ρόμπερτς υποδύεται την Μάρθα Μίτσελ, σύζυγο του Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ Τζον Μίτσελ (τον υποδύεται ο Πεν), η οποία κατήγγειλε δημόσια τον Νίξον για ανάμειξη στο Γουότεργκεϊτ.

9. Pachinko (Apple TV+)

Το «Pachinko» αφηγείται μια ιστορία που εκτείνεται σε τρεις γενιές, τρεις γλώσσες και πολλές ηπείρους. Παρακολουθούμε τη ζωή της Σούνγια, της βασικής πρωταγωνίστριας, από την παιδική της ηλικία, τη ζωή της ως ενήλικας μέχρι όταν γίνεται γιαγιά. Το κάθε χρονολόγιο δεν αποτελεί κομμάτι ενός παζλ. Η σειρά εστιάζει στο πως το ένα στάδιο φτάνει στο άλλο αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κάθε εμπειρία της ζωής της διαμορφώνει αυτά που θα ακολουθήσουν. Ξεκινώντας από τις αρχές του 20ου αιώνα και μέχρι τη δεκαετία του 1980, η Σούνγια επιβιώνει εν μέσω δραστικών ιστορικών αλλαγών. Μεγαλώνει στην Κορέα η οποία καταλαμβάνεται από τους Ιάπωνες και εγκαταλείπει ένα σπίτι το οποίο δεν θα μπορέσει να επισκεφτεί ξανά για πολλές δεκαετίες.

8. We Own This City (HBO)

Στη λεπτομερή ανάλυση της ανόδου και της πτώσης της Task Force Gun Trace του αστυνομικού τμήματος της Βαλτιμόρης, οι συνδημιουργοί της σειράς Ντέιβιντ Σάιμον και Τζορτζ Πελεκάνος παρουσιάζουν μια πολύ συγκεκριμένη πτυχή όσον αφορά τη διαφθορά. Η δύναμη της σειράς είναι τα συστημικά ζητήματα που υπάρχουν σε τόσες άλλες πόλεις ή και τμήματα όπως της Βαλτιμόρης.

7. Atlanta (FX)

Η δημοφιλής σειρά επικεντρώνεται στον μουσικό μάνατζερ Έρνεστ «Ερν» Μαρκς (Γκλόβερ) και τον ράπερ Paper Boi (Μπράιαν Τάιρι Χένρι) καθώς «περιηγούνται» σε μια παράξενη, φαινομενικά απόκοσμη εκδοχή της ραπ σκηνής της Ατλάντα, εξετάζοντας τον ρατσισμό, τον υπαρξισμό και τη σύγχρονη αφροαμερικανική κουλτούρα. Όμως η τρίτη σεζόν παρουσίασε ανεξάρτητες ιστορίες με θέματα όπως η ταυτότητα και η εκμετάλλευση.

6. Hacks (HBO Max)

Στη βραβευμένη σειρά, η Ντεμπόρα Βανς, μια θρυλική ντίβα της stand- up κωμωδίας στο Λας Βέγκας, επιθυμεί να ανανεώσει το χιούμορ της γιατί θεωρείται ξεπερασμένο και κινδυνεύει να χάσει το σόου της στο Palmetto Casino. Η Άβα είναι μια νεαρή κωμική σεναριογράφος η οποία δεν μπορεί να βρει δουλειά εξαιτίας ενός άσχημου τουίτ που έγραψε αλλά και της φήμης της ως εγωίστρια. Όταν η μάνατζερ της Άβα θα την στείλει για να εργαστεί ως η νέα σεναριογράφος της Ντεμπόρα, τότε οι δυο τους θα αρχίσουν σιγά σιγά να συνεργάζονται καλά και να αναπτύσσουν καλές σχέσεις.

5. Better Things (FX)

Στην κωμική σειρά του δικτύου FX, μια ηθοποιός μεγαλώνει τις τρεις κόρες μόνη της ενώ προσπαθεί να ισορροπήσει την ανατροφή με τις πιέσεις που δέχεται στον επαγγελματικό τομέα, καθώς εργάζεται στο Χόλιγουντ και εκεί συναντά πολλές δυσκολίες.

4. Barry (HBO)

Στη μαύρη κωμωδία πρωταγωνιστής είναι ένας καταθλιπτικός δολοφόνος που ταξιδεύει στο Λος Άντζελες ώστε να εκτελέσει έναν επίδοξο ηθοποιό. Σύντομα όμως θα βρεθεί μέλος μιας ομάδας υποκριτικής που θα τον υποδεχθεί και θα τον εντάξει στην κοινότητα. Τότε, ο ίδιος επιθυμεί να ξεκινήσει μια νέα ζωή ως ηθοποιός αλλά το εγκληματικό παρελθόν του δεν τον αφήνει. Πώς θα μπορέσει να βρει έναν τρόπο να ισορροπήσει και τους δύο κόσμους; Η τρίτη σεζόν βρίσκει τον Μπάρι σε πιο ευάλωτη και ευμετάβλητη κατάσταση, αποστασιοποιημένος από τον μέντορα και τη φίλη του, καθώς τα όνειρά του για μια φυσιολογική ζωή σιγά σιγά απομακρύνονται.

3. Better Call Saul (AMC)

Ο πρώην απατεώνας Τζίμι Μαγκίλ που αρχικά γίνεται δικηγόρος και στη συνέχεια μεταμορφώνεται στο alter ego του, Σολ Γκούντμαν, έναν ηθικά αμφισβητούμενο ποινικό δικηγόρο, επέστρεψε για μια τελευταία φορά. Το δημοφιλές πρότζεκτ – πρίκουελ του «Breaking Bad» που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, έρχεται ξανά στη μικρή οθόνη για τη συνέχεια της έκτης σεζόν, ωστόσο κυκλοφορούν οι φήμες ότι ίσως υπάρξουν κι άλλες ιστορίες που διαδραματίζονται στο ίδιο σύμπαν.

2. Undone (Prime Video)

Η δραματική σειρά «Undone» είναι κινούμενα σχέδια και αποτελείται από ημίωρα επεισόδια. Εξερευνά θέματα όπως την «ελαστική φύση της πραγματικότητας» μέσα από τον κεντρικό χαρακτήρα, την Άλμα η οποία ζει στο Σαν Αντόνιο του Τέξας. Η 28χρονη Άλμα παραλίγο να πεθάνει σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και τότε αποκτά μια νέα σχέση με τον χρόνο. Αναπτύσσει αυτή την ικανότητα ώστε να ανακαλύψει την αλήθεια για τον θάνατο του πατέρα της. Πρόκειται για ένα ταξίδι στο χρόνο. Η δεύτερη σεζόν επιστρέφει όχι με την απάντηση που ψάχνει η Άλμα αλλά μια απάντηση, ενώ η εστίαση αλλάζει από τον πατέρα, στη μητέρα της.

1. Severance (Apple TV+)

Τοποθετημένο σε ένα μυστηριώδες γραφείο που διευθύνεται από την εταιρεία Lumon, η ιστορία του Severance ακολουθεί υπαλλήλους που σβήνουν τις προσωπικές τους αναμνήσεις κάθε φορά που πηγαίνουν στη δουλειά τους. Επικεντρώνονται μόνο στα καθήκοντά τους και δεν έχουν επαφή με τον έξω κόσμο. Αυτό μέχρι που μια ομάδα εργαζομένων επαναστατεί και ξεκινά να ξετυλίγει τα σκοτεινά μυστικά της εταιρείας.