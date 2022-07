Τάικα Γουαϊτίτι για «Stranger Things 4»: Κατέστρεψαν την Κέιτ Μπους

Μεταξύ της τέταρτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Stranger Things» και της ταινίας «Thor: Love and Thunder» που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους, υπάρχει έντονη η νοσταλγία για τη δεκαετία του 1980 στην ποπ κουλτούρα. Από τη μόδα μέχρι τα σχέδια για αφίσες ταινιών, η επιρροή είναι μεγάλη και ακόμα μεγαλύτερη, στη μουσική.

Το τραγούδι της Κέιτ Μπους «Running Up That Hill» που ακούγεται στην πρόσφατη σεζόν του «Stranger Things», βοήθησε την καλλιτέχνιδα να ανέβει ξανά στην κορυφή των τσαρτ καθώς η νεότερη γενιά που παρακολουθεί τη σειρά, ανακάλυψε το τραγούδι τώρα. Αλλά αν οι δημιουργοί του «Stranger Things», οι αδερφοί Ντάφερ, δεν είχαν αποφασίσει να συμπεριλάβουν τη μουσική της σε επεισόδιο, ο – βραβευμένος με Όσκαρ – σκηνοθέτης Τάικα Γουαϊτίτι θα είχε βρει τρόπο να ενσωματώσει το «Running Up That Hill» στο σίκουελ του Thor από την Μάρβελ.

Σε νέα συνέντευξη στον ιστότοπο NME, ο Γουαϊτίτι ρωτήθηκε για την χρήση της μουσικής της Μπους στη σειρά του Netflix και εξέφρασε την άποψή του πάνω σε αυτό.

«Εννοείται, πώς κατέστρεψαν την Κέιτ Μπους;», είπε ο Γουαϊτίτι. Κι ενώ ο δημοφιλής σκηνοθέτης τόνισε ότι είναι μεγάλος θαυμαστής της Μπους αλλά και του «Stranger Things», δυσανασχετεί με τον τρόπο που η σειρά επανέφερε μερικά από τα αγαπημένα του τραγούδια και τα έκανε – πλέον – mainstream.

«Αγαπώ αυτό το σόου, αλλά ως κάποιος που γνωρίζει πολύ καλά την μουσική της Μπους, την “κατέχει”…είμαι πραγματικά ενοχλημένος. Έχω γίνει σαν τους μεγάλους – σε ηλικία – που λένε: Αυτά τα παιδιά ποτέ δεν άκουσαν Κέιτ Μπους, έχουν ακούσει μόνο ένα τραγούδι μέσα από μια σειρά. Δεν γνωρίζουν την Κέιτ Μπους, εγώ την γνωρίζω».

Αυτή η αντίδραση ίσως να σχετίζεται με το γεγονός ότι ο Γουαϊτίτι ήταν εκείνος που αρχικά σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει κάποια τραγούδια της Μπους στο «Thor: Love and Thunder» και μετανιώνει που του πήραν την ιδέα.

«Ναι, υπήρχαν μερικά τραγούδια της Κέιτ Μπους που ήθελα να εντάξω στην ταινία», είπε σε ερώτηση για τα σχέδιά του όσον αφορά το σάουντρακ της ταινίας. «Θα χρησιμοποιούσαμε το τραγούδι “This Woman’s Work”, το οποίο θα ταίριαζε εκπληκτικά σε σκηνή όπου πρωταγωνιστεί ο χαρακτήρας της Νάταλι Πόρτμαν».

Με πληροφορίες από το IndieWire, το NME