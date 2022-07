Όταν η ζωή μεταφέρεται στη «μικρή οθόνη»

The Offer, The First Lady, Super Pumped: The Battle for Uber, Sherwood

Τρεις τηλεοπτικές επιτυχίες κοιτάζουν μέσα από την κλειδαρότρυπα» των κινηματογραφικών στούντιο του Hollywood, του Λευκού Οίκου και των «unicorns» της Silicon Valley. Ένα τηλεοπτικό, αστυνομικό δράμα μας οδηγεί μέσα από τα σκοτεινά μονοπάτια ενός δάσους και αναβιώνει μία αιματηρή ιστορία που δίχασε την κοινή γνώμη στα 80’s.

Τέσσερεις σειρές που μεταφέρουν αληθινά γεγονότα στον τηλεοπτικό μας δέκτη είναι εδώ, για να μας παρασύρουν σε ατελείωτο binge-watching!

The Offer: ο «Νονός» επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος

Πώς έφτασε ο θρυλικός «Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα από ένα στούντιο που δεν πίστευε καθόλου σε αυτόν, στις κινηματογραφικές αίθουσες και από εκεί στο πάνθεον της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας; Σε αυτό το ερώτημα απαντά η σειρά 10 επεισοδίων, The Offer. Στο επίκεντρο της σειράς, ο παραγωγός του «Νονού» Άλμπερτ Σ. Ράντι, τον οποίο ενσαρκώνει ο Μάιλς Τέλερ («Divergent»). Στο The Offer πρωταγωνιστούν, επίσης οι Μάθιου Γκουντ («A Discovery of Witches»), Τζούνο Τεμπλ («Ted Lasso») και Τζιοβάνι Ρίμπισι («Sneaky Pete», «Friends»).

H σειρά είναι διαθέσιμη on demand στην COSMOTE TV, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή.

The First Lady : στα «άδυτα» του Λευκού Οίκου με τις Βαϊόλα Ντέιβις, Μισέλ Φάιφερ & Τζίλιαν Άντερσον

Βαϊόλα Ντέιβις, Μισέλ Φάιφερ και Τζίλιαν Άντερσον συμπράττουν για πρώτη φορά τηλεοπτικά και «καταλαμβάνουν» τον Λευκό Οίκο. Οι τρεις καταξιωμένες ηθοποιοί ενσαρκώνουν τρεις διαφορετικές «Πρώτες Κυρίες» των ΗΠΑ, που δεν είναι άλλες από τις Μισέλ Ομπάμα, Μπέτι Φορντ και Έλινορ Ρούζβελτ. Ποιος ήταν ο ρόλος τους στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που άλλαξαν τον κόσμο; Από τη σειρά παρελαύνουν κι άλλοι αστέρες, όπως ο Κίφερ Σάδερλαντ, η Ντακότα Φάνινγκ και ο Άαρον Έκχαρτ.

Trailer:

Super Pumped: The Battle for Uber: η άνοδος και η πτώση του ιδρυτή της δημοφιλούς εφαρμογής μεταφορών

Η σειρά αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από τη δημιουργία της επιτυχημένης εφαρμογής Uber και ακολουθεί την άνοδο και την πτώση του εμπνευστή, συνιδρυτή και CEO της Τράβις Καλάνικ, που υποδύεται ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ («Inception», «Η δίκη των 7 του Σικάγο», «The Dark Knight Rises»). Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας υπήρξε επικεφαλής της εταιρείας από το 2010 ως το 2017, όταν εκδιώχθηκε πραξικοπηματικά από το διοικητικό συμβούλιο. Στο καστ βρίσκουμε, επίσης, τους Ούμα Θέρμαν (υποδύεται την Αριάνα Χάφινγκτον) και Κάιλ Τσάντλερ (Bloodline, Friday Night Lights), ενώ σε ρόλο αφηγητή τον Κουέντιν Ταραντίνο.

Trailer:

Sherwood: ένα χωριό ανθρακωρύχων που έγινε σκηνή εγκλήματος

Πίσω στο 1984, δύο απροσδόκητοι φόνοι μέσα σε δύο εβδομάδες σε ένα μικρό χωριό ανθρακωρύχων, οδηγεί στο διχασμό της τοπικής κοινότητας και σε ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωποκυνηγητά στη βρετανική ιστορία στο ονομαστό – από τον μυθικό ήρωα Ρομπέν των Δασών, δάσος του Sherwood.

Trailer: