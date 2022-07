Lord of the Rings: Εντυπωσιάζει το πρώτο τρέιλερ για τη σειρά «Rings of Power»

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο επίσημο trailer της σειράς «The Lord of the Rings: The Rings of Power», λιγότερο από δύο μήνες πριν από την πρεμιέρα στην πλατφόρμα Amazon Prime.

H σειρά θα διαδραματίζεται πολλά χρόνια πριν από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», καλύπτοντας ουσιαστικά αρκετά από τα γεγονότα του «Σιλμαρίλιον».

Στο 2,5 λεπτών trailer, βλέπουμε τα δύο δέντρα του Βάλινορ, την Γκαλάντριελ και τον Έλροντ (που ήταν και στις ταινίες) σε νεαρή ηλικία, το βασίλειο του Νούμενορ, τους Νάνους βασιλιάδες, αλλά και τα αγαπημένα σε όλους Χόμπιτ.

Η Γκαλάντριελ, η οποία ενσαρκώνεται από την 33χρονη Morfydd Clark, προειδοποιεί τον Έλροντ (Ρόμπερτ Αραμάιο) ότι το κακό είναι ακόμα εκεί έξω, πολύ κοντά.

Η σειρά γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία (όπως και οι ταινίες), κόστισε περίπου 1 δισ. δολάρια και θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου στο Amazon Prime.

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr