Home Cinema: Η νέα επιλογή του Netflix, το «House of the Dragon» και ταινίες στο Cinobo

Το Netflix εγκαινιάζει μια νέα επιλογή σε πέντε χώρες της Λατινικής Αμερικής, με την οποία οι πελάτες μπορούν να επιτρέπουν τη νόμιμη πρόσβαση από ένα επιπλέον σπίτι, με μια πρόσθετη μηνιαία χρέωση. Tον επόμενο μήνα το Netflix θα κυκλοφορήσει τη λειτουργία «προσθέστε ένα σπίτι» (add a home) στην Αργεντινή, στη Δομινικανή Δημοκρατία, στο Ελ Σαλβαδόρ, στη Γουατεμάλα και στην Ονδούρα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε επιπλέον σπίτι να παρακολουθεί το περιεχόμενο της πλατφόρμας σε οποιαδήποτε συσκευή, σε τιμή χαμηλότερη από μια πλήρη αυτόνομη συνδρομή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την κυκλοφορία της λειτουργίας «προσθέστε επιπλέον μέλος» τον Μάρτιο στη Χιλή, στην Κόστα Ρίκα και στο Περού, η οποία επιτρέπει, με ένα μηνιαίο τέλος, να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία άτομα εκτός του νοικοκυριού τους.

Το HBO Max κυκλοφόρησε ένα ολοκαίνουργιο βίντεο για να προωθήσει επερχόμενες σειρές που θα κάνουν πρεμιέρα τους αμέσως επόμενους μήνες. Μεταξύ άλλων, η πλατφόρμα streaming παρουσίασε ορισμένες σκηνές του πολυαναμενόμενου πρίκουελ του «Game of Thrones», «House of the Dragon». Το promo, μεγαλύτερης διάρκειας από τα κλιπ για τις υπόλοιπες σειρές, δίνει μια πρώτη ματιά σε παλιούς και νέους χαρακτήρες. Και η αναμονή των θαυμαστών είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς ανυπομονούν να επιστρέψουν στην ιστορία που δημιούργησε ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν.

Αυτή την εβδομάδα η πλατφόρμα του Cinobo πρόσθεσε στην ταινιοθήκη της το πολυβραβευμένο κοινωνικό θρίλερ «Full time» και το δράμα «White material» της Κλερ Ντενί. Eχοντας χαρακτηριστεί «ταινία των Νταρντέν γυρισμένη σαν το “Uncut gems”», το «Full time» διακρίθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βλέπουμε τη Λορ Καλαμί από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Call my agent». Το «White material» θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές ταινίες της Ντενί, με πρωταγωνίστρια την Ιζαμπέλ Ιπέρ. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με την προσθήκη της βραβευμένης με Ιρις, δεύτερης μεγάλου μήκους ταινίας του Βαρδή Μαρινάκη, «Ζίζοτεκ», όπου πρωταγωνιστεί η Πηνελόπη Τσιλίκα.