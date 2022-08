Η Nippon TV συνεργάζεται με το Netflix και φέρνει περισσότερα anime στις οθόνες μας

Κατά κοινή ομολογία, ένα από τα μεγαλύτερα εξαγώγιμα (αλλά και για εσωτερική κατανάλωση) προϊόντα της Ιαπωνίας είναι τα anime και τα manga.

Ο δυτικός κόσμος έχει αγκαλιάσει τα ιαπωνικά animation αλλά και κόμικ και μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει και αμερικανικές μεταφορές κάποιων από αυτά (όπως η live action εκδοχή του «Death Note» αλλά κι αυτή του «Ghost In The Shell» με την Σκάρλετ Γιόχανσον).

Τώρα, η Nippon TV συνεργάζεται με το Netflix και διαθέτει 13 από τα πιο δημοφιλή της anime στην πλατφόρμα streaming.

Οι πρώτοι τίτλοι θα προστεθούν στον κατάλογο του Netflix στις 2 Σεπτεμβρίου και σε αυτούς βρίσκουμε τα 38 πρώτα επεισόδια του «Hunter x Hunter» (διαθέσιμο σε 104 χώρες), το «Ouran High School Host Club» (σε 190 χώρες) και το «Claymore» (σε 136 χώρες).

Άλλοι anime τίτλοι που αναμένεται να δούμε στην πλατφόρμα είναι οι: «Death Note», «Death Note: Relight 1», «Death Note: Relight 2», «From Me to You», «Berserk», «Parasyte-the Maxim», «Nana», «Hajime no Ippo: The Fighting!» και το «Monster».

Η Ίνουε Άκανε από την Nippon TV δήλωσε σχετικά: «Για πολλά χρόνια, τα anime έχουν υπάρξει μια ισχυρή δύναμη της Nippon TV. Εδώ έχουμε κάνει την παραγωγή επιτυχημένων anime όπως τα «Hunter x Hunter», «Death Note» και πολλά ακόμα. Με τα anime να συνεχίζουν να κερδίσουν δημοτικότητα σε όλο τον κόσμο, η συγκυρία δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη για αυτή την φοβερή συνεργασία με τον Netflix. Δεν έχω αμφιβολία πως οι φαν των anime θα συζητάνε για αυτούς τους τίτλους παντού».

Αν είστε, λοιπόν, κι εσείς otakus, ετοιμαστείτε να πείτε «arigato» στην Nippon TV και το Netflix.

Με πληροφορίες από το Variety.