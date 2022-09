Squid Game: Η πρώτη Κορεάτισσα ηθοποιός που έγραψε ιστορία στα βραβεία Emmy

Η Λι Γιου -μι κέρδισε το βραβείο «Καλύτερης Γκεστ Ηθοποιού» για τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά του Netflix «Squid Game», στη φετινή τελετή απονομής Creative Arts Emmys που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Λος Άντζελες. Πέραν όμως της νίκης σε αυτή την κατηγορία, η 28χρονη Γιου-μι έγραψε ιστορία στον θεσμό καθώς είναι η πρώτη Κορεάτισσα ηθοποιός που λαμβάνει το αγαλματίδιο των Emmys.

«Είμαι τόσο ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τόσο σπουδαίο βραβείο. Είμαι ευγνώμων στα βραβεία Emmy και αγαπώ το Netflix που πάντα βρίσκεται στο πλευρό μου», ανέφερε η Γιου-μι στον ευχαριστήριο λόγο της. «Είμαι τόσο χαρούμενη και ειλικρινά δεν μπορώ να το πιστέψω, ανυπομονώ να το πω στους κοντινούς μου φίλους και να καυχηθώ. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε η ηθοποιός μετά τη βράβευση στους δημοσιογράφους.

Τα Creative Arts Emmys, βραβεύουν το καλλιτεχνικό και τεχνικό κομμάτι στις τηλεοπτικές σειρές. Τα Primetime Emmy Awards, τα οποία περιλαμβάνουν κατηγορίες όπως οι «Α’ Ανδρικός Ρόλος», «Α’ Γυναικείος Ρόλος», «Β’ Ανδρικός Ρόλος», «Β’ Γυναικείος Ρόλος», «Καλύτερη Κωμική Σειρά», «Καλύτερη Δραματική Σειρά», θα πραγματοποιηθούν στις 12 Σεπτεμβρίου.

Το «Squid Game» είχε άλλες έξι υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της «Καλύτερης Δραματικής Σειράς», καθιστώντας το το πρώτο μη αγγλόφωνο πρόγραμμα που είναι υποψήφιο σε αυτή την κατηγορία.

Μετά τη συμμετοχή της στο «Squid Game», η Γιου-μι εντάχθηκε στο καστ της σειράς «All Of Us Are Dead» σε παραγωγή Netflix στον ρόλο της μαθήτριας λυκείου Λι Να-γεόν.

Με πληροφορίες από το NME