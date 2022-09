Amazon: Πράσινο φως για την τηλεοπτική σειρά «Blade Runner»

Μετά το «The Lord of the Rings: The Rings of Power», τα στούντιο της Amazon επενδύουν σε άλλη μια τηλεοπτική μεταφορά ενός γνωστού κινηματογραφικού franchise. Πρόκειται για το «Blade Runner» το οποίο γίνεται μίνι – σειρά που θα απολαύσουμε στη μικρή οθόνη. Μάλιστα, στο πρότζεκτ συμμετέχει και ο δημιουργός της ταινίας, Ρίντλεϊ Σκοτ ως διευθυντής παραγωγής.

Το «Blade Runner 2099» θα αποτελέσει σίκουελ του πρώτου φιλμ από το 1982 και της συνέχειας από το 2017 σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ. Δημιουργός της σειράς θα είναι η Σίλκα Λουίσα η οποία έχει εργαστεί για το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας της Apple TV+ «Shining Girls». Η Alcon Entertainment, εταιρεία που έχει στην κατοχή της τα δικαιώματα του «Blade Runner» ανακοίνωσε ότι η Λουίσα έχει αναπτύξει μια λίγο «προκλητική ιστορία» για το σόου.

«Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο πήχυς είναι πολύ υψηλά όσον αφορά αυτό το νέο κεφάλαιο», ανέφεραν σε ανακοίνωση οι διευθύνοντες σύμβουλοι και συνιδρυτές της Alcon. «Όλοι ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να ικανοποιήσουμε την επόμενη γενιά του Blade Runner».

Ο επικεφαλής παγκόσμιου τηλεοπτικού προγράμματος της Amazon, Βέρνον Σάντερς, χαρακτήρισε την ταινία του Σκοτ ως «μια από τις πιο σπουδαίες και επιδραστικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών». «Αισθανόμαστε μεγάλη τιμή για το γεγονός ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε τη συνέχεια του franchise και νιώθουμε αυτοπεποίθηση ότι συνεργαζόμενοι με τους Ρίντλεϊ, Alcon Entertainment, Scott Free Productions και τη Σίλκα Λουίσα, το Blade Runner 2099 θα διατηρήσει τη θεματική και το πνεύμα των ταινιών».

Η πρώτη φορά που η Amazon ανακοίνωσε τα σχέδιά της για τηλεοπτική σειρά του «Blade Runner» ήταν τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, το 2021 προβλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια anime σειρά, η «Blade Runner: Black Lotus» που διαδραματιζόταν στο 2032 αλλά έλαβε ανάμεικτες κριτικές.

Με πληροφορίες από το The Guardian