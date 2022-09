The Last of Us: Πρώτο trailer για τη μεταφορά του δημοφιλούς παιχνιδιού στη μικρή οθόνη

Συνήθως όταν ένα video game μεταφέρεται στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. Τα παραδείγματα είναι πολλά: Assassin’s Creed, Warcraft, Resident Evil και άλλα. Τώρα, όμως, το πολλά υποσχόμενο «The Last of Us» στο HBO φιλοδοξεί να δώσει τέλος σε αυτή την «κατάρα».

Εξάλλου, το ίδιο το video game – που έχει βγει σε δύο μέρη στο PlayStation – βάζει τον παίκτη περισσότερο στη διαδικασία να απολαύσει και να «ζήσει» μια ιστορία παρά στη λογική του επιβίωση – εξουδετέρωση εχθρών – ολοκλήρωση στόχων για να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Η 26η Σεπτεμβρίου είναι η μέρα που οι θαυμαστές του «Last of Us» το γιορτάζουν. Εξάλλου, στο παιχνίδι κατά την ημέρα αυτή ξεσπάσει σε όλο τον πλανήτη μια ασθένεια που μετατρέπει τους ανθρώπους σε – κάτι σαν – ζόμπι.

Χτες, λοιπόν, το HBO αποκάλυψε το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης τηλεοπτικής μεταφοράς του παιχνιδιού, με πρωταγωνιστές τον γνωστό πλέον Πέντρο Πασκάλ (Game of Thrones, The Mandalorian) ως Τζόελ και την Μπέλα Ράμσεϊ (την οποία το κοινό λάτρεψε ως Λυάννα Μορμόντ στο Game of Thrones) ως την Έλλι.

Η πρώτη γεύση από το τρέιλερ έχει ενθουσιάσει μέχρι στιγμής το κοινό, καθώς περιέχει το δυστοπικό και horror στοιχείο που αγάπησαν οι λάτρεις του παιχνιδιού. Κυνηγητό, αγώνας για επιβίωση, τρομακτικά πλάσματα και εντυπωσιακά τοπία συνθέτουν όσα θα δούμε στη μικρή οθόνη κάποια στιγμή το 2023 (συγκεκριμένη ημερομηνία δεν έχει δοθεί).

Όσο για την ιστορία του «Last of Us», αυτή έχει ως εξής: σε έναν κόσμο που ο πολιτισμός έχει καταρρεύσει λόγω μιας μυστηριώδους ασθένειας που μολύνει τους ανθρώπους και τους μετατρέπει σε επιθετικά ζόμπι, ένας άνδρας που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα – ο Τζόελ – βρίσκει στον δρόμο του την Έλλι, ένα κορίτσι που ίσως κρατά το κλειδί για την επιβίωση της ανθρωπότητας.

Με το «Walking Dead» να διανύει την τελευταία σεζόν του και το δυστοπικό είδος να μην βρίσκεται στην καλύτερη εποχή του, το «Last of Us» αποτελεί την ελπίδα ενός genre που κινδυνεύει να αντικατασταθεί από το fantasy (βλέπε Rings of Power, House of the Dragon).

