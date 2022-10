«The Crown» στο Netflix: Νέες εικόνες από την επερχόμενη πέμπτη σεζόν

Λίγο πριν την κυκλοφορία της πέμπτης, το Netflix κυκλοφόρησε μερικές νέες εικόνες από τον νέο κύκλο επεισοδίων της δημοφιλούς σειράς «Το Στέμμα» («The Crown»), μαζί με τις αφίσες που απεικονίζουν τους χαρακτήρες.

Η λεζάντα γράφει «Ένα σπίτι χωρισμένο», αποκαλύπτωντας μια ρήξη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στις νέες αφίσες πρωταγωνιστούν η Ιμέλντα Στόντον στο ρόλο της βασίλισσας, ο Ντόμινικ Γουέστ ως πρίγκιπας Κάρολος και η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι ως πριγκίπισσα Νταϊάνα η οποία στην εικόνα στέκεται μόνη με την πλάτη της γυρισμένη στον σύζυγό της και τη βασίλισσα. Οι υπόλοιπες φωτογραφίες είναι πορτρέτα των βασικών χαρακτήρων.

Αλλά εκτός από αυτούς, κυκλοφόρησαν και εικόνες των Καλίντ Αμπντάλλα ως Ντόντι Αλ Φαγέντ και Σαλίμ Ντάου στον ρόλο του πατέρα του Ντόντι, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ.

A house divided. Watch the trailer for Season 5 of The Crown this Thursday. pic.twitter.com/wde65vz6cY

— The Crown (@TheCrownNetflix) October 17, 2022