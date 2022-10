«House of the Dragon»: «Σάρωσε» στην τηλεθέαση το τελευταίο επεισόδιο

Ο Ματ Σμιθ και η Εμα ντ’ Αρσι, πρωταγωνιστές του «House of the Dragon». Φωτ. ΗΒΟ.

Η πρώτη σεζόν του «House of the Dragon» ολοκληρώθηκε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, κάνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, το δέκατο επεισόδιο της πρίκουελ σειράς του «Game of Thrones» που προβλήθηκε στο αμερικανικό δίκτυο του HBO, παρακολούθησαν το βράδυ της Κυριακής, συνολικά 9.3 εκατομμύρια τηλεθεατές. Πρόκειται για τη «μεγαλύτερη τηλεθέαση» τελευταίου επεισοδίου σε σειρά του HBO από τό φινάλε του «Game of Thrones» τον Μάιο του 2019, σύμφωνα με το δίκτυο.

Τα νούμερα τηλεθέασης είναι εντυπωσιακά και για ακόμα έναν λόγο: η σειρά – η οποία διαδραματίζεται περίπου 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του «Game of Thrones» και εστιάζει στην οικογένεια των Ταργκάριεν – είχε μεγάλο ανταγωνισμό την ημέρα προβολής της. Την περασμένη Κυριακή την ίδια ώρα, είχε σε άλλο δίκτυο το «Sunday Night Football», παιχνίδι ανάμεσα στους Pittsburgh Steelers και Miami Dolphins καθώς και το παιχνίδι μπέιζμπολ ανάμεσα στους Houston Astros και the New York Yankees.

Το «House of the Dragon» έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο στο HBO και είχε κατά μέσο όρο 29 εκατομμύρια θεατές ανά επεισόδιο σε όλες τις αμερικανικές πλατφόρμες όπου προβλήθηκε, όπως ανέφερε το δίκτυο.

Η έβδομη σεζόν του «Game of Thrones» είχε κατά μέσο όρο 32.7 εκατ. θεατές ανά επεισόδιο και η όγδοη και τελευταία, 46 εκατ. θεατές κατά μέσο όρο.

Με πληροφορίες από το Variety, το CNN