100 χρόνια Σταν Λι σε ένα ντοκιμαντέρ στο Disney+

Στις 28 Δεκεμβρίου ο Σταν Λι και μία από τις πιο εξέχουσες μορφές στον κόσμο των κόμικ και των υπερηρώων, θα γινόταν 100 ετών.

Η Marvel Entertainment, της οποίας ο Λι υπήρξε δημιουργός άδραξε την ευκαιρία και ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ για τον ίδιο.

«100 χρόνια ονείρων. 100 χρόνια δημιουργίας. 100 χρόνια Σταν Λι», διαβάζουμε στη σχετική δημοσίευση της Marvel και μαζί βλέπουμε ένα σύντομο βίντεο, με κινηματογραφικές cameo εμφανίσεις του Σταν Λι, που μας προετοιμάζει για το ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί μέσα στο 2023 από το Disney+.

O Σταν Λι, που πέθανε το 2018 στα 95 του χρόνια, ήταν μαζί με τον Τζακ Κίρμπι και τον Στιβ Ντίτκο ο άνθρωπος που δημιούργησε υπερήρωες όπως ο Spider Man, ο Hulk, ο Iron Man και οι X-Men. Καθόλου τυχαίο που θεωρείται ο σημαντικότερος κομίστας όλων των εποχών.

100 years of dreaming. 100 years of creating. 100 years of Stan Lee.

Stan Lee, an Original documentary, is streaming 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/2ufWu77vB8

